البحرين تعلن تدمير 75 صاروخا و123 مسيّرة منذ بداية الحرب على إيران

أعلنت قوة دفاع البحرين عن تدمير 75 صاروخا و123 مسيّرة استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداء الإيراني.

وأكدت وكالة تسنيم، في وقت سابق ، أن هناك قصف صاروخي إيراني يستهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أمنية بحرية بريطانية بتعرض سفينة حاويات لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم، الأربعاء، في ظل تصعيد إيران لحملتها الانتقامية في الخليج.

كانت السفينة على بعد ميلين بحريين شمال سلطنة عمان، "تتجه شرقًا في مضيق هرمز" عندما "أصيبت بمقذوف مجهول فوق خط الماء مباشرة، مما تسبب في اندلاع حريق في غرفة المحركات"، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

