غدا.. محاكمة 75 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل 7 مارس 2026، سماع الشهود في محاكمة 75 متهما في القضية رقم 4660 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بالهيكل الإداري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتي 15 ابريل 2025، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وأكدت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس للأخير للجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.