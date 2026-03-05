قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بينها دول أوروبية.. أسهل 9 دول في العالم للحصول على جنسيتها

جواز سفر
جواز سفر
أحمد أيمن

في ظل تزايد اهتمام الأفراد حول العالم بالحصول على جنسية ثانية، سواء لتسهيل السفر أو توسيع فرص الاستثمار والإقامة، كشف تقرير حديث صادر عن مجلة International Living عن قائمة تضم أسهل الدول التي تمنح جنسيتها للأجانب خلال عام 2026، وفق برامج وشروط مختلفة أبرزها الجنسية مقابل الاستثمار. 

وأوضحت الدراسات أن ملايين الأشخاص باتوا يفكرون في امتلاك جواز سفر ثانٍ، لما يتيحه من مزايا مثل السفر دون تأشيرة إلى عدد كبير من الدول، أو الحصول على فرص اقتصادية وإقامة مرنة في الخارج. 

كما أن برامج الجنسية عبر الاستثمار أصبحت من أكثر المسارات انتشارًا في السنوات الأخيرة، إذ تتيح للأفراد الحصول على الجنسية بعد استيفاء شروط مالية محددة. 

أسهل 9 دول للحصول على الجنسية

تتصدر منطقة البحر الكاريبي، قائمة الدول التي توفر برامج سريعة للحصول على الجنسية، حيث تقدم عدة دول هذا الخيار منذ سنوات طويلة. 

وفي سانت كيتس ونيفيس، الذي يعد من أقدم هذه البرامج منذ عام 1984، يمكن الحصول على الجنسية مقابل تبرع يبدأ من 250 ألف دولار أو استثمار عقاري بقيمة لا تقل عن 325 ألف دولار. 

أما أنتيغوا وباربودا فتمنح الجنسية مقابل تبرع بنحو 230 ألف دولار أو استثمار عقاري يبدأ من 300 ألف دولار، مع شرط زيارة الدولة لبضعة أيام خلال السنوات الأولى. 

كما تشمل القائمة دولًا أخرى مثل دومينيكا التي تقدم أحد أقل البرامج تكلفة، إذ تبدأ الاستثمارات من نحو 200 ألف دولار، إضافة إلى غرينادا وسانت لوسيا اللتين توفران برامج مشابهة تتيح الحصول على الجنسية مقابل تبرعات أو استثمارات عقارية معتمدة. 

دول أوروبية ضمن القائمة

وفي أوروبا، تبرز مقدونيا الشمالية كخيار خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن الحصول على جنسيتها عبر استثمار معتمد يبدأ من حوالي 200 ألف يورو مع الاحتفاظ بالاستثمار لعدة سنوات. 

كما توفر تركيا برنامجًا معروفًا للحصول على الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو استثمار بنكي يصل إلى 500 ألف دولار. 

وفي آسيا والمحيط الهادئ، تعد كمبوديا وفانواتو من بين الدول التي تقدم مسارات سريعة للحصول على الجنسية، إذ يمكن الحصول عليها مقابل استثمارات تبدأ من نحو 245 ألف دولار في كمبوديا، بينما تعد فانواتو من أسرع الدول في إجراءات منح الجنسية، حيث يبدأ البرنامج من حوالي 130 ألف دولار. 

ويشير خبراء إلى أن برامج الجنسية مقابل الاستثمار أصبحت خيارًا استراتيجيًا للعديد من المستثمرين حول العالم، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي عالميًا، إذ يمنح امتلاك جواز سفر ثانٍ مرونة أكبر في السفر والعمل والاستثمار، ويتيح للأفراد فرصًا أوسع لتخطيط مستقبلهم. 

