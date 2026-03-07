تعليم الشيوخ تناقش مقترح إنشاء نادي الذكاء الإصطناعي .. الأحد

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي ،بمجلس الشيوخ غدا الأحد اقتراح مقدم من النائبة ولاء هرماس لإطلاق "نادي الذكاء الاصطناعي" لدعم البراعم والشباب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب الإلكترونية الإيجابية، وتحويل الأفكار والمواهب إلى مشروعات رقمية ناشئة قابلة للنمو والتوسع.

وقالت هرماس إن رؤية النادي تقوم على إنشاء أول منظومة متخصصة لاكتشاف المواهب، وبناء القدرات، واحتضان الأفكار الابتكارية، وتأهيلها للمنافسة محليًا ودوليًا، لتكون حاضنة فكرية وتطبيقية تسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين القادرين على دخول أسواق العمل العالمية والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.

وأشارت في اقتراحها إلى أن النادي سيركز على التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، لغات البرمجة، تطوير الألعاب الإيجابية، تحليل البيانات، ريادة الأعمال الرقمية، والعمل الحر على المنصات الدولية، مع توفير قاعات تدريب ومعامل متخصصة ومساحات ابتكار للعمل الجماعي .