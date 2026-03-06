بني سويف.. افتتاح مسجد النور بقرية طوة بتكلفة 7 مليون جنيه

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس مركز ببا، في افتتاح مسجد النور بقرية طوة،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ،و ضمن سلسلة افتتاحات المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح" بالمسجد المقام على مساحة 350 متر مربعاً بعد" إحلاله وتجديده" وبتكلفة 7 ملايين جنيهًا "جهود ذاتية "وذلك في حضور:العميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية ، الشيخ مصطفى رمضان عبد العزيز مدير أوقاف ببا ، ووكيل الإدارة الشيخ حسن عبدالرسول وبعض قيادات الوحدة المحلية وأهالي القرية.



