رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
إزالة 98 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

يوسف رجب

أسفرت حملات إزالة التعديات بقنا، عن تنفيذ نحو 98 حالة إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت خلال الأسبوع، في تنفيذ عدد كبير من حملات إزالة التعديات، بمراكز قنا ودشنا ونقادة وفرشوط.

وشدد محافظ قنا، على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية مكثفة بكافة المراكز، للتعامل الفوري مع أي مخالفة وتطبيق القانون بكل حسم، للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشوارع.
 

وأشار الببلاوى، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة والرقعة الخضراء.

وتمكنت الحملات، من استرداد مساحات واسعة من الأراضي المتعدي عليها بالإضافة إلى مساحات من أراضي أملاك الدولة وصلت إلى ما يقرب من 20 فدانا فضلا عن إزالة مبان مخالفة وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص.

في مركز ومدينة قنا، نفذت الوحدات المحلية حملات موسعة أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدى على أراض زراعية بحي الجوازات والمساكن، بمساحة 6000 متر مربع، إلى جانب إزالة 15حالة تعدى على أراضي أملاك دولة بقرية الأشراف بمساحة 18 فدانًا و16662 مترًا مربعًا، وإزالة 27 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرية المحروسة بمساحة 6716 مترا مربعا، فضلا عن إيقاف شدة خشبية لبناء بدون ترخيص على مساحة 180 مترا مربعا.
 

أما في مركز ومدينة فرشوط، فقد أسفرت الحملات عن إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 175 مترا داخل نطاق المدينة، إلى جانب إزالة مبنى بدون ترخيص على مساحة 100 متر.

وفي مركز ومدينة دشنا، تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدى على أراض زراعية بإجمالي مساحة 325 مترا داخل نطاق المدينة والقرى، مع استمرار الحملات اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري وفقا للقانون.

وفي مركز ومدينة نقادة، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بقرى البحري قامولا وطوخ بإجمالي مساحة 1975 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية طوخ بمساحة 4 قراريط.

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

