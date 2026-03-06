قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وقوع أكثر من 10 انفجارات في تل أبيب ومحيطها

قصف صاروخي
قصف صاروخي
محمود نوفل


أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط أكثر من 10 انفجارات سُمعت في تل أبيب ومحيطها حيث أفادت شهود عيان بسقوط صاروخ واحد على الأقل بشكل مباشر قبل قليل بمنطقة مطار اللد "بن جوريون" بدون أي اعتراضات.

فيما أشارت  القناة 12 العبرية إلى أن سكان تل أبيب والمدن المجاورة بلغوا عن انفجارات عنيفة جداً هزت المنازل في أعقاب الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وشهدت مدينة تل أبيب سلسلة انفجارات تزامناً مع دوي صفارات الإنذار في أنحاء مختلفة من إسرائيل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ إيرانية جديدة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما دفع السلطات إلى مطالبة السكان بالتوجه إلى الملاجئ.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس بدء موجة غارات استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد توجيه تحذيرات غير مسبوقة لسكان بعض الأحياء بضرورة إخلائها.
 

تل أبيب مطار بن جوريون الضاحية الجنوبية حزب الله صواريخ إيرانية

جانب من الفاعليات

كارت 181.. حملة لطلاب إعلام القاهرة لرفع الوعي بحقوق المستهلك الأونلاين

صورة أرشيفية

10 أخطاء يقع فيها الطلاب أثناء تعاملهم مع النماذج الإسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة

رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي

مدبولي يتفقد سفن التغويز و صوامع عتاقة .. غدا

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

