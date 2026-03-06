وقوع أكثر من 10 انفجارات في تل أبيب ومحيطها



أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط أكثر من 10 انفجارات سُمعت في تل أبيب ومحيطها حيث أفادت شهود عيان بسقوط صاروخ واحد على الأقل بشكل مباشر قبل قليل بمنطقة مطار اللد "بن جوريون" بدون أي اعتراضات.

فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن سكان تل أبيب والمدن المجاورة بلغوا عن انفجارات عنيفة جداً هزت المنازل في أعقاب الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وشهدت مدينة تل أبيب سلسلة انفجارات تزامناً مع دوي صفارات الإنذار في أنحاء مختلفة من إسرائيل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ إيرانية جديدة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما دفع السلطات إلى مطالبة السكان بالتوجه إلى الملاجئ.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس بدء موجة غارات استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد توجيه تحذيرات غير مسبوقة لسكان بعض الأحياء بضرورة إخلائها.

