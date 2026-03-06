قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
فن وثقافة

رضوى الشربيني: الأرقام ليست معيار نجاح دراما رمضان

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على ظاهرة استخدام بعض الفنانين لقب «نمبر وان» على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الأهم في النهاية هو جودة العمل لا التنافس على الألقاب.

وقالت رضوى الشربيني في تصريحات تلفزيونية "عندنا مشكلة صغيرة إن كل واحد بيكتب إنه نمبر وان أو نمرة واحد، فإحنا مش عارفين لو كل الناس نمرة واحد، فمين نمرة 2"

وأضافت: " ترتيب الأرقام ليس هو الأهم.. مش مهم مين رقم 1 أو 2 أو 3، المهم إن العمل يكون جيد ويعجب الجمهور".

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها"

رضوى الشربيني نمبر وان مسلسلات رمضان الاعلي مشاهده تصريحات رضوي الشربيني

