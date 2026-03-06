رضوى الشربيني: الأرقام ليست معيار نجاح دراما رمضان

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على ظاهرة استخدام بعض الفنانين لقب «نمبر وان» على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الأهم في النهاية هو جودة العمل لا التنافس على الألقاب.

وقالت رضوى الشربيني في تصريحات تلفزيونية "عندنا مشكلة صغيرة إن كل واحد بيكتب إنه نمبر وان أو نمرة واحد، فإحنا مش عارفين لو كل الناس نمرة واحد، فمين نمرة 2"

وأضافت: " ترتيب الأرقام ليس هو الأهم.. مش مهم مين رقم 1 أو 2 أو 3، المهم إن العمل يكون جيد ويعجب الجمهور".

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها"