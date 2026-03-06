رئيس جامعة القاهرة يترأس الاجتماع الأول لمنصة أثر لتنظيم وتوثيق ساعات المشاركة المجتمعية للطلاب

ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، الاجتماع الأول لتدشين لمنصة "أثر" الإلكترونية التفاعلية والأولى من نوعها في الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تنظيم وتوثيق مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية والخدمية، وذلك لمناقشة التصور العام للمنصة، والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتدشينها وبلورتها وإخراجها بالشكل اللائق للطلاب.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة من محافظة الجيزة، والهلال الأحمر المصري، والشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، ومكتبة الاسكندرية، ومؤسسة بهية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس الاعلى للثقافة، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، والهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحافظة القليوبية، ومؤسسة أقلام للثقافة والفنون والتنمية، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة حياة كريمة، وشركة Fixed Solutions.

ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالحضور، مثمنًا حرصهم علي التعاون مع جامعة القاهرة في منصة أثر، لكونها تُسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع، مستعرضًا فكرة إطلاق المنصة ومجالاتها المختلفة، والحوافز التي سوف تقدمها الجامعة للطلاب مقابل مشاركتهم في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، لما تتيحه من فرص لاكتساب الخبرات الحياتية، وتنمية روح المسئولية والانتماء، وتعزيز قيم العمل الجماعي والعطاء، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا مجتمعه وقادر على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية.

ووجّه رئيس الجامعة بتشكيل مجلس إدارة لمنصة «أثر» يتولى وضع السياسات المنظمة لعملها، ومتابعة وتقييم الأنشطة والمشاركات التي تتم من خلالها، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز المشاركة المجتمعية بين الطلاب. كما أشار إلى إعداد مواد وفيديوهات تعريفية لتوعية الطلاب بكيفية استخدام المنصة، والتعريف بالحوافز التي سيحصلون عليها مقابل استيفاء ساعات المشاركة المجتمعية المقررة.

وأوضح الدكتور عبد الصادق أنه سيتم منح الطلاب المشاركين شهادة معتمدة مشتركة بين جامعة القاهرة والجهة التي شارك الطالب في أنشطتها، إلى جانب تكريم أكثر الجهات الشريكة نشاطًا في نهاية كل عام، وكذلك تكريم الطلاب الذين يحققون أعلى عدد من ساعات المشاركة المجتمعية، فضلًا عن إطلاق لقب «سفراء أثر» على الطلاب المشاركين في المنصة تقديرًا لدورهم في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فكرة المنصة التي أعلنتها جامعة القاهرة سوف تُحدث طفرة في مجال العمل التطوعي والمجتمعي، مشيرًا إلى أهمية التعاون المثمر بين الجامعة والجهات الشريكة في هذا الموضوع المهم لتوسيع مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية، ولتعزيز قيم الولاء والإنتماء والوعي بقيمة الوطن.

وقال الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية:إن هذه المنصة سوف تقوم بدور مهم للدولة المصرية انطلاقًا من دور الجامعة الرئيسي في خدمة المجتمع والحفاظ علي الشباب، لافتًا إلى أن المنصة سوف تكون بمثابة قناة للإستفادة من الطاقات الكُبري لشباب الجامعة ومهاراتهم المختلفة.

واستعرض الاجتماع، الرؤية العامة للمنصة، ومحاور عملها، وآليات التنفيذ والمتابعة، إلى جانب مناقشة مقترحات الجهات الشريكة والقطاعات المختلفة بشأن الأنشطة والأفكار والمجالات التي يمكن إدراجها ضمن خطة عمل المنصة خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الإجتماع، تقديم عرض توضيحي للمنصة، مع توضيح كيفية تفاعل الطلاب من خلالها والتعرف علي الأنشطة المتاحة والوصف الخاص بكل نشاط والجهه المسئولة عنه، وآليات المتابعة واختيار مجال النشاط المجتمعي، وكيفية قيام الطلاب بتوثيق ساعات مشاركتهم المجتمعية، واستطلاع آرائهم حول أنشطة المنصة، والتعرف على مقترحاتهم لتوسيع أنشطة المشاركة المجتمعية، والمراجعة والاعتماد من قبل إدارة المنصة بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر، أن منصة "أثر" تأتي تفعيلاً للائحة ساعات المشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس جامعة القاهرة مؤخرًا، والتي تضع المشاركة المجتمعية كأحد متطلبات التخرج، حيث يلتزم كل طالب مستجد اعتبارا من العام الجامعي 2026/2027 باستيفاء (40) ساعة عمل تطوعي خلال سنوات الدراسة، فضلا عن تحفيز الطلاب على تجاوز الحد الإلزامي ال (40) ساعة من خلال برنامج "أثر بلس" الذي يمنح مكافآت وحوافز تشجيعية تصاعدية.

وتهدف الجامعة من هذه الخطوة إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية تجاه المجتمع، وبحيث تتيح المنصة للطلاب تجربة سلسة تشمل استعراض وتسجيل فوري للأنشطة المجتمعية المختلفة في القوافل التنوية الشاملة، وحملات التبرع بالدم، والحفاظ على البيئة والتشجير، ومكافحة الادمان وتعاطي المخدرات، وزيارة دور الايتام ورعاية كبار السن، وبرامج محو الأمية، وغيرها من الانشطة.