أيمن الجميل: أسعى لأكون أفضل تاجر وصانع في مصر

قال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة cairo 3A، إنّه يفضّل أن يعرّف نفسه ببساطة باسمه فقط، بعيدًا عن الألقاب المرتبطة بعالم الأعمال.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": «أنا بحب أيمن الجميل بس، لأن البيزنس ده حاجة، وحياة البني آدم حاجة تانية خالص»، موضحًا، أن العمل والنجاح المهني يظلان جزءًا من حياة الإنسان، لكنهما لا يختزلان شخصيته بالكامل.

وتابع، أن كل إنسان يسعى لتحقيق التميز في مجاله، موضحًا أن الطموح هو الدافع الأساسي للتقدم. وقال: «إنتِ بتشتغلي وبتسعي وبيبقى دايمًا أملك إنك تبقي أحسن مذيعة في مصر، وأنا كمان عايز أبقى أحسن تاجر في مصر، وعايز أبقى أحسن مصنع في مصر، كل واحد بيسعى».

وأكد أن السعي نحو الأفضل هو ما يدفع رجال الأعمال إلى تطوير أعمالهم والاستمرار في تحقيق النجاح.

وتطرق رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A إلى ما يتردد أحيانًا من ألقاب مرتبطة باسمه في الأوساط الاقتصادية، ومنها لقب "حوت دمياط".

وقال مبتسما: «أنا سمعت كده قبل كده»، لكنه شدد على أنه يفضل أن يُنادى باسمه فقط، موضحًا أن ما يهمه في النهاية هو العمل والإنجاز وليس الألقاب.

وعن جذوره، أشار أيمن الجميل إلى ارتباطه بمدينة دمياط باعتبارها مسقط رأس عائلته، موضحًا أنه لم يعش فيها بشكل دائم، لكنه كان يقضي فيها فترات طويلة.

وقال: «أنا معشتش في دمياط، لكن كنت بروح أقعد فترات طويلة هناك»، لافتًا إلى أن والده بعد خروجه من الخدمة في القوات الجوية قرر العودة والاستقرار في المدينة.

وأشار الجميل إلى أن تلك الجذور كان لها تأثير مهم في تشكيل شخصيته ومسيرته، حيث ظل على صلة دائمة بدمياط وأهلها، مؤكدًا أن الانتماء للمكان الأول يظل حاضرًا في وجدان الإنسان مهما اتسعت دائرة العمل والنجاح.

