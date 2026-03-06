قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بضبط الأسعار رسالة حاسمة لحماية المواطنين

سامي سوس
سامي سوس
محمد الشعراوي

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالرسائل المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أنها حملت العديد من الرسائل التي تعكس رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الداخلية والإقليمية.


وأوضح سوس ، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس عن الأوضاع في المنطقة يؤكد أن مصر تتحرك بحكمة ومسؤولية للحفاظ على أمنها القومي واستقرار المنطقة، مع استمرار دورها المحوري في جهود الوساطة لوقف الحروب والصراعات التي لا تجلب سوى الدمار والمعاناة للشعوب.


وأشار سوس، إلى أن الرسائل الحاسمة التي أطلقها الرئيس بشأن ضبط الأسواق والتعامل مع المتلاعبين بالأسعار تؤكد أن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو الأزمات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس جدية الدولة في مواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب باحتياجات المواطنين، خاصة في ظل ما وصفه الرئيس بحالة شبه الطوارئ التي تتطلب تكاتف الجميع.


وذكر عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي عن برامج الأكاديمية العسكرية يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة الدولة في المستقبل، مؤكدًا أن تركيز الرئيس على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد في اختيار الدارسين وعدم وجود أي شكل من أشكال المحاباة يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.


وأضاف سوس،  أن ما تشهده الأكاديمية العسكرية من تطوير في البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك إعداد وتأهيل كوادر مدنية مثل المعلمين، يعكس رؤية شاملة لبناء دولة حديثة تعتمد على العلم والانضباط والعمل الجاد.


واختتم النائب سامي سوس بيانه مؤكدًا أن رسائل الطمأنة التي وجهها الرئيس السيسي للمواطنين تعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة، مشددًا على أن مصر تمتلك من المقومات والإرادة ما يمكنها من عبور أي أزمات، بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها.

سامي سوس النائب سامي سوس حزب مستقبل وطن الأكاديمية العسكرية المصرية المتلاعبين بالأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات: لماذا يشعر غير المريض بالسكر بالدوخة والتعب أثناء الصيام؟.. طرق اقتصادية للتخلص من هيشان الشعر قبل العيد

عصير التين باللبن

مليء بالفوائد.. طريقة تحضير مشروب التين باللبن والمكسرات

كرات البطاطس

هنتسحر إيه النهاردة.. عدس مدمس وكرات البطاطس المقرمشة

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد