برلماني: توجيهات الرئيس بضبط الأسعار رسالة حاسمة لحماية المواطنين

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالرسائل المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أنها حملت العديد من الرسائل التي تعكس رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الداخلية والإقليمية.



وأوضح سوس ، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس عن الأوضاع في المنطقة يؤكد أن مصر تتحرك بحكمة ومسؤولية للحفاظ على أمنها القومي واستقرار المنطقة، مع استمرار دورها المحوري في جهود الوساطة لوقف الحروب والصراعات التي لا تجلب سوى الدمار والمعاناة للشعوب.



وأشار سوس، إلى أن الرسائل الحاسمة التي أطلقها الرئيس بشأن ضبط الأسواق والتعامل مع المتلاعبين بالأسعار تؤكد أن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو الأزمات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس جدية الدولة في مواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب باحتياجات المواطنين، خاصة في ظل ما وصفه الرئيس بحالة شبه الطوارئ التي تتطلب تكاتف الجميع.



وذكر عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي عن برامج الأكاديمية العسكرية يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة الدولة في المستقبل، مؤكدًا أن تركيز الرئيس على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد في اختيار الدارسين وعدم وجود أي شكل من أشكال المحاباة يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.



وأضاف سوس، أن ما تشهده الأكاديمية العسكرية من تطوير في البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك إعداد وتأهيل كوادر مدنية مثل المعلمين، يعكس رؤية شاملة لبناء دولة حديثة تعتمد على العلم والانضباط والعمل الجاد.



واختتم النائب سامي سوس بيانه مؤكدًا أن رسائل الطمأنة التي وجهها الرئيس السيسي للمواطنين تعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة، مشددًا على أن مصر تمتلك من المقومات والإرادة ما يمكنها من عبور أي أزمات، بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها.