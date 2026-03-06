لا تلاعب بعد اليوم | توجيه رئاسي بدراسة إحالة المحتكرين إلى القضاء العسكري..خبير يوضح أبعاد القرار وتأثيره على الأسواق

في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والتقلبات التي تؤثر على الأسواق العالمية، تبرز قضية ضبط الأسعار ومنع الاحتكار كواحدة من أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وفي هذا السياق، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لتبعث برسالة حاسمة مفادها أن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو الإقليمية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.

وتعكس هذه التصريحات توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط في الأسواق، وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف للحفاظ على استقرار السوق المصري.

توجيهات رئاسية حاسمة لضبط الأسواق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، ضرورة التحلي بالمسؤولية والوعي المبني على العلم والدراسة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية قد يترتب عليها بعض التداعيات على أسعار السلع.

وشدد الرئيس على أن الدولة تتابع عن كثب حركة الأسواق، موجّهًا بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة.

وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة تتطلب قدراً كبيراً من الانضباط، مؤكدًا ضرورة عدم استغلال الأوضاع الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب بها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية.

واختتم الرئيس حديثه برسالة طمأنة للمواطنين قائلاً: "اطمئنوا بفضل الله سبحانه وتعالى أننا بخير.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله"، في إشارة إلى ثقة الدولة في قدرتها على إدارة الأوضاع الاقتصادية رغم التحديات.

رسالة قوية للتجار المتلاعبين بالأسعار

من جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن توجيهات الرئيس بشأن دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تمثل رسالة قوية وحاسمة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

وأوضح المنوفي أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطن المصري من أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على فرض الانضباط في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف أن الغالبية العظمى من التجار في السوق المصري ملتزمون بالقوانين ويحرصون على توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الإجراءات الرادعة تستهدف فقط الخارجين عن القانون الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك.

وأشار إلى أن الأسواق المصرية تعتمد بشكل كبير على التوازن بين العرض والطلب، وأن أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر تؤدي إلى اضطراب هذا التوازن، ما يستدعي تدخلًا حاسمًا من الجهات المعنية لضبط السوق.

أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والتجار

وشدد المنوفي على ضرورة تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والغرف التجارية وشُعب المواد الغذائية لضمان استقرار حركة تداول السلع في الأسواق.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا أكبر بين مختلف الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو التجار أو مؤسسات المجتمع المدني، من أجل منع أي محاولات لاحتكار السلع أو خلق أزمات مصطنعة بهدف رفع الأسعار.

وأكد أن استقرار السوق لا يعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، بل يحتاج أيضًا إلى التزام التجار بالمسؤولية الاجتماعية، والعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة دون استغلال الظروف الاقتصادية.



التوترات الإقليمية وتأثيرها على الأسواق

في السياق ذاته، قال الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بـجامعة المستقبل، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكري تعكس حرص الدولة على حماية استقرار الأسواق وضمان عدم استغلال الأزمات الإقليمية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.



التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد والأسواق

وأوضح الشامي، في تصريحات خاص لـ “صدي البلد”، أن المرحلة الحالية تشهد توترات إقليمية وضغوطًا على سلاسل الإمداد والطاقة عالميًا، وهو ما قد يخلق حالة من القلق لدى المواطنين، لذلك تأتي هذه الرسائل الحاسمة من القيادة السياسية لتؤكد أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو استغلال للأوضاع الاقتصادية.



طمأنة المواطنين وتحذير واضح للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

وأضاف الشامي أن حديث الرئيس يحمل عدة رسائل مهمة للأسواق، أبرزها طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية، وفي الوقت نفسه توجيه تحذير واضح للتجار أو أي أطراف قد تحاول تحقيق أرباح غير مشروعة عبر رفع الأسعار أو تخزين السلع بهدف خلق أزمات مصطنعة.



تشديد الرقابة على الأسواق لحماية القوة الشرائية للمواطنين

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق في مثل هذه الظروف يعد إجراءً ضروريًا للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، لافتًا إلى أن أي إجراءات قانونية رادعة ضد المحتكرين من شأنها أن تعزز الانضباط في السوق وتمنع الممارسات الضارة بالاقتصاد.



قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية

وأكد الشامي أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية، خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتنويع مصادر الاستيراد والطاقة، وهو ما يحد من تأثير أي اضطرابات خارجية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الرسالة الأساسية من تصريحات الرئيس هي الحفاظ على التوازن بين حماية الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين، مع التأكيد أن الدولة تقف بحزم أمام أي محاولة لاستغلال الأزمات أو الضغط على المواطنين عبر التلاعب بالأسعار.



في الختام، تعكس تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري توجهًا واضحًا نحو حماية المواطن المصري وضبط الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. فبين طمأنة المواطنين بوفرة السلع الأساسية، والتحذير الصارم للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، تؤكد الدولة أنها تقف بحزم أمام أي محاولة لاستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ومع استمرار الجهود الحكومية وتشديد الرقابة، إلى جانب تعاون التجار والجهات الرقابية، يبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار السوق المصري وضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة، بما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.