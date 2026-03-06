قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوط أول سلبي بين الجونة ووادي دجلة في الدوري
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
توك شو

محمد غنيم : كنت أقبل قدم أمي تقديرًا لتضحياتها

الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم
عبد الخالق صلاح

استعاد الفنان الدكتور محمد غنيم ذكرياته مع والدته الراحلة، مؤكدًا أنها كانت صاحبة التأثير الأكبر في مسيرته التعليمية والإنسانية، واصفًا إياها بأنها كانت بمثابة "المدرسة الأولى" في حياته.

وأوضح غنيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن والدته كانت تعمل بالتدريس، وكانت حريصة للغاية على تفوقه الدراسي، لدرجة أنها لم تكن تقبل أن يحصل على المركز الثاني، بل كانت تصر دائمًا على أن يكون في المركز الأول، وهو ما زرع بداخله روح الاجتهاد والطموح منذ الصغر.

وأضاف أنه عندما التحق بكلية الطب، كانت المسافة بين الجامعة ومنزل الأسرة تصل إلى نحو عشرين كيلومترًا، ورغم ذلك كانت والدته تبذل جهدًا كبيرًا من أجله، حيث كانت تذهب بنفسها للاطمئنان عليه وتلبية احتياجاته ثم تعود إلى المنزل، في صورة تعكس حجم اهتمامها ودعمها له خلال سنوات دراسته.

وأشار الفنان إلى أن والدته ظلت بجانبه في أصعب مراحل حياته، حيث ساعدته في رعاية أبنائه، إذ بقيت لمدة عام كامل تخدم أحفادها رغم تقدمها في السن الذي تجاوز الثمانين عامًا.

وتابع غنيم أن والدته تعرضت لاحقًا لكسر في الحوض جعلها غير قادرة على الحركة، لكنه أصر على أن تبقى في منزله ليرعاها بنفسه، رغم أنه كان يعيش بمفرده مع أبنائه الثلاثة.

واختتم حديثه بتأثر شديد، مؤكدًا أن فضل والدته عليه لا يمكن أن يُرد، لافتًا إلى أنه كان أحيانًا يستيقظ ليلًا ويقبل قدميها وهي نائمة تقديرًا لما قدمته له طوال حياته.
 

محمد غنيم والدته ذكرياته خط أحمر

