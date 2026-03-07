محمد غنيم يهاجم رضوى الشربيني وياسمين عز: بيخربوا العقول

علق الفنان الدكتور محمد غنيم على تصريحات الاعلاميتين رضوى الشربيني وياسمين عز، مؤكدًا أنها جزء من المؤامرة على المجتمع المصري.



وقال غنيم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: «هناك من يحاول هدم البيوت وتدمير العقول، وهذا أخطر شيء يمكن أن يحدث.. الله خلق بين الناس مودة ورحمة، وهؤلاء يسعون لإفسادها".



وأضاف: «هم يثيرون الفتنة بين الناس ويقلبون المودة والرحمة إلى خلاف، والله سيحاسبهم، والناس ستعرف قيمتهم في النهاية".



وشدد غنيم على أن رسالة الفن الحقيقية تهدف إلى بناء العقول والحفاظ على الأسرة والمجتمع، وليس لنشر الفوضى والانقسامات أو اللعب بمشاعر الناس.

