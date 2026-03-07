برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة رادعة للمحتكرين

أكد النائب إيهاب مختار عضو مجلس النواب ،أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال مشاركته حفل الإفطار بالاكاديمية العسكرية المصرية، بشأن بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري ، يبعث برسالة هامة وهي ردع من يحاولون إستغلال الأزمات بزيادة الأسعار بدون مبرر خاصة في هذا التوقيت .

وأضاف " مختار" في تصريحات صحفية له اليوم ، كما يبعث برسالة بأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالباً الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة أي تجاوزات أو استغلال البعض ورفع الاسعار دون مبرر

وأشار" عضو مجلس النواب " ان الكلمة عكست أيضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من اجل منع حدوث تصعيد في المنطقة لما في أثر ذلك من تداعيات بمزيد من عدم الأستقرار وكذلك تداعيات إقتصادية تطول الجميع وتابع قائلاً: وان مصر ما زالت تحاول القيام بجهود الوساطة من اجل وقف تلك الحرب ، لأن مصر تدرك جيداً أن تداعيات الحرب ستكون ضريبتها كبيرة علي الجميع

وأشار" مختار" إلى أن تركيز الرئيس على قضية بناء الإنسان يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة يقوم على الاستثمار في التعليم وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة مسيرة التنمية.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية .