إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
برلمان

برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة رادعة للمحتكرين

إيهاب مختار، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب إيهاب مختار عضو مجلس النواب ،أن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال مشاركته  حفل الإفطار بالاكاديمية العسكرية المصرية،  بشأن بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري ، يبعث برسالة هامة وهي ردع من يحاولون إستغلال الأزمات بزيادة الأسعار بدون مبرر خاصة في هذا التوقيت .

وأضاف " مختار" في تصريحات صحفية له اليوم ، كما يبعث برسالة بأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالباً الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة أي تجاوزات أو استغلال البعض ورفع الاسعار دون مبرر

وأشار" عضو مجلس النواب " ان الكلمة عكست أيضاً  الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من اجل منع حدوث تصعيد في المنطقة لما  في أثر ذلك من تداعيات بمزيد من عدم الأستقرار وكذلك تداعيات إقتصادية تطول الجميع وتابع قائلاً: وان مصر ما زالت تحاول القيام بجهود الوساطة من اجل وقف تلك الحرب ، لأن مصر تدرك جيداً أن تداعيات الحرب ستكون ضريبتها كبيرة علي الجميع
وأشار" مختار" إلى أن تركيز الرئيس على قضية بناء الإنسان يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة يقوم على الاستثمار في التعليم وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة مسيرة التنمية.
 واختتم عضو مجلس النواب  تصريحاته بالتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية . 

إيهاب مختار مجلس النواب السيسي الاكاديمية العسكرية

