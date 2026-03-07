احذر .. علامة هامة تشير لإصابتك بمرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو حالة شائعة تتراكم فيها الدهون في الكبد، ويرتبط غالباً بزيادة الوزن، ويمكن علاجه عادةً بتغييرات في نمط الحياة الصحي.

يُعرف أيضًا باسم مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي

أعراض مرض الكبد الدهني غير الكحولي

لا يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي عادةً أي أعراض.

يُصاب به الكثير من الناس دون أن يدركوا ذلك، وعادةً ما يتم اكتشافه عند إجراء فحوصات لسبب آخر.

يعاني بعض الأشخاص من أعراض تشمل ما يلي:

الشعور بتعب شديد

الشعور بتوعك عام

ألم أو انزعاج في الكبد، والذي يُشعر به في بطنك (بطنك)

من هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي؟

مرض الكبد الدهني غير الكحولي شائع جداً.

تزداد احتمالية إصابتك به إذا قمت بما يلي:

يعاني البعض من زيادة الوزن، وخاصة إذا كان لديهم الكثير من الدهون حول منطقة البطن والخصر.

لا يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كبيرًا

مصاب بداء السكري من النوع الثاني

تعاني من متلازمة تكيس المبايض

يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول

أكبر من ٥٠ عاما

المصدر nhs