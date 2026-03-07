محمود مسلم : أهلى الخطيب مالوش في الصفقات ولا المدربين

يري الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن أداء النادى الاهلى في عهد محمود الخطيب عليه علامات استفهام عديدة سواء في التعاقد مع الصفقات الجديدة أو المدربين الأجانب.



وقال الدكتور محمود مسلم الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"الزمالك عينه حلوة في انتقاء الصفقات بعكس الأهلى..الاهلى في عهد الخطيب مجبش ولا صفقة عدلة باستثناء وسام أبو على اللى جه بالصدفة .. مش عاجبنى كولر ولا موسيمانى ..جوزيه عملنا عقدة ..عمالين نقارن بينه وبين الكل والمقارنة لمصلحته".



ويضيف :" ازاي الاهلى يتعاقد مع كامويش وموديست وبواليا ..احنا اتضحك علينا كتير في الصفقات بالذات في مركز رأس الحربة..وسام جه بالصدفة بعيداً عن الهياكل الإدارية ..الخطيب لاعب كبير وتاريخ بس الاهلى عنده خلل في المنظومة في عهده ..عنده مشاكل إدارية وصندوق أسود".



وتابع :"جه حسام غالى وسيد عبد الحفيظ وياسين منصور ومفيش أي فرق ..انا مش متيم بسيد عبد الحفيظ بس كنت مستنى من ياسين منصور كتير بس محصلش حاجة ..معرفش بقى هل مخدش مساحة للقرار ولا لأ".



وأكمل :" حد يقدر يقولى رجعتوا محمد شريف وبيكهام ومحمد شكري ليه ، اللى بيحكيه محسن صالح في البرامج بيأكد أن لجنة التخطيط دي قراراتها كانت استشارية".

