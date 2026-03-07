قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمود مسلم : أهلى الخطيب مالوش في الصفقات ولا المدربين

حسن العمدة

يري الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن أداء النادى الاهلى في عهد محمود الخطيب عليه علامات استفهام عديدة سواء في التعاقد مع الصفقات الجديدة أو المدربين الأجانب.


وقال الدكتور محمود مسلم الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"الزمالك عينه حلوة في انتقاء الصفقات بعكس الأهلى..الاهلى في عهد الخطيب مجبش ولا صفقة عدلة باستثناء وسام أبو على اللى جه بالصدفة .. مش عاجبنى كولر ولا موسيمانى ..جوزيه عملنا عقدة ..عمالين نقارن بينه وبين الكل والمقارنة لمصلحته".


ويضيف :" ازاي الاهلى يتعاقد مع كامويش وموديست وبواليا ..احنا اتضحك علينا كتير في الصفقات بالذات في مركز رأس الحربة..وسام جه بالصدفة بعيداً عن الهياكل الإدارية ..الخطيب لاعب كبير وتاريخ بس الاهلى عنده خلل في المنظومة في عهده ..عنده مشاكل إدارية وصندوق أسود".


وتابع :"جه حسام غالى وسيد عبد الحفيظ وياسين منصور ومفيش أي فرق ..انا مش متيم بسيد عبد الحفيظ بس كنت مستنى من ياسين منصور كتير بس محصلش حاجة ..معرفش بقى هل مخدش مساحة للقرار ولا لأ".


وأكمل :" حد يقدر يقولى رجعتوا محمد شريف وبيكهام ومحمد شكري ليه ، اللى بيحكيه محسن صالح في البرامج بيأكد أن لجنة التخطيط دي قراراتها كانت استشارية".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

