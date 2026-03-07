إنبي يضع خطة لإيقاف قطار الزمالك المنطلق في الدوري

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين نادي الزمالك و إنبي، في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. 

اللقاء يأتي في توقيت حساس، حيث يسعى الفريق الأبيض بقيادة المدرب معتمد جمال لمواصلة سلسلة انتصاراته الثمانية على التوالي، فيما يسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتأكيد حضوره ضمن فرق الوسط والمنافسة على النقاط.

الزمالك مستمر في الصدارة

الفريق الأبيض قدم أداءً رائعًا في آخر مباريات الدوري، حيث تمكن من الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله ناصر منسي، ليعزز تصدره جدول المسابقة برصيد 43 نقطة من 13 فوزًا و4 تعادلات مقابل هزيمتين فقط. 

هذه السلسلة المميزة جعلت الزمالك في موقع قوة، ومنحه الأفضلية النفسية والفنية قبل مواجهة إنبي، خاصة وأن الفريق يعتمد على خطة هجومية متوازنة وصناعة الفرص من لاعبيه المحوريين مثل عبد الله السعيد ومحمد شحاتة.

إنبي يبحث عن مفاجأة

على الجانب الآخر، يسعى إنبي، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، إلى تقديم مباراة قوية أمام الزمالك. 

الفريق البترولي يواجه تحديًا صعبًا لإيقاف زحف الأبيض، ويعلم مدربه ضرورة الانضباط الدفاعي والاستفادة من الهجمات المرتدة السريعة، مع التركيز على مراقبة اللاعبين المؤثرين في الزمالك مثل ناصر منسي وصانع اللعب عبد الله السعيد.

وتأتي مواجهة إنبي أمام كهرباء الإسماعيلية قبل مواجهة الزمالك ضمن تحضيرات الفريق البترولي، إذ يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتأمين موقعه واستغلال أي تعثر للفرق المنافسة.

توقعات المواجهة

يتوقع المتابعون أن يشهد اللقاء صراعًا تكتيكيًا بين أسلوب الهجوم المنظم للزمالك والانضباط الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات لإنبي.

وارتفعت روح الفريق الأبيض المعنويةبعد سلسلة الانتصارات تجعل من الصعب على المنافسين اقتناص النقاط الثلاث، لكن كرة القدم دائمًا تحمل عنصر المفاجأة، وخطط إنبي الدفاعية والهجومية قد تخلق تحديات أمام دفاع الزمالك.

الخلاصة

مباراة الزمالك وإنبي ليست مجرد لقاء عاديا في الدوري المصري، بل هي اختبار حقيقي للقدرة التكتيكية لكل فريق، بينما يسعى الأبيض لمواصلة الانتصارات لدخول المرحلة الثانية متصدارا، ويطمح إنبي لترك بصمته في المسابقة، وهو ما يجعل المباراة واحدة من أبرز مواجهات الجولة الختامية للدور الأول، بانتظار أن تكشف عن المفاجآت واللحظات المثيرة في المدرجات وعلى أرض الملعب.

