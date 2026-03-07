سموحة يتقدم على مودرن سبورت 2-0 في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي مودرن سبورت وسموحة بتقدم سموحة بنتيجة 2-0، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من مسابقة دوري nile.

سجل هدفي سموحة كل من بابي بادجي وصموئيل أمادي في الدقيقتين 22 و36من انطلاق المباراة.

وتعرض محمد صبري لاعب مودرن سيبورت للطرد في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: محمد صبري، أحمد يوسف، غنام محمد

هجوم: ارنولد ايبا، محمود ممدوح، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، فيجيري، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، خالد رضا، محمد هلال، رشاد المتولي.

ويحل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب برج العرب، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الـ ٢١ من مسابقة دوري nile.