قصة نجاح ملهمة.. أسامة من عامل ببقالة إلى أحد كبار المصنعين ومالك أكبر مصنع بصعيد مصر للمربى والعسل

قال الإعلامي عمرو الليثي إننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، إلى أهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي عمرو الليثي ، مع الأستاذ أسامة صبرا من محافظة بني سويف والسن ٣٦ عاما .

وقال إنني بدأت حياتي عامل في بقالة يديرها والدي وكان لدي الحلم إن اكبر واكون من كبار المصنعين والموردين ، وهنا بدأنا بمحل بقالة صغيرة ثم محل بقالة نص جملة ومحل بقلة جملة.

وأضاف كنت اشتري منتجات المربي والعسل والقليلة من المصانع والان توسعنا اصبح لدينا اكبر مصنع في صعيد مصر لإنتاج العسل والمربي والصلصة .



وأضاف قائلًا: انني وكيل اكبر العلامات التجارية العالمية والعديد من التوكيلات الاخري ، واصبح لدينا مصنع كبير والان بنتوسع قطعة ارض اخري ومصنع آخر يكون الاول من نوعه في مصر.

وتابع: ان التحول جاء من اننا موزعين للمنتجات الغذائية ومنافسين ؟ وكنا بنوزع وجاءت فكرة لماذا لا تكون أنا معي هذا التوكيل و أنا المصدر في الداخل والخارج ، وكانت لحظة مهمة جدا بمسيرتي والتعاون مع البنك الزراعي واخذت قرض وهما شركاء معي في التمويل.

وتابع انني صبرت علي التحديات التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل .

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه هدف وملتزم به والاستمرار والصبر وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم.

واختتم اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا ، وسيوفقنا الله ويزيد دخلنا