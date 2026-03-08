في أول زيارة له.. الأنبا جوزيف يصل إلى دير المُحرق العامر| صور

يقوم نيافة الحبر الجليل الأنبا جوزيف، أسقف جنوب أفريقيا، بزيارة محبة إلى دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام.

جولة روحية للأنبا جوزيف

وكان في استقبال نيافته لدى وصوله نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، ومجموعة من الآباء رهبان الدير.

وقام نيافته بزيارة كنيسة السيدة العذراء الأثرية، وكذلك كنيسة الشهيد مارجرجس، كما زار رفات القديس الراهب القمص ميخائيل البحيري المُحرقي، واستمع نيافته إلى نبذة عن تاريخ الدير وشرح لمعالم الكنائس به.

وتعد هذه الزيارة الأولى لنيافة الأنبا جوزيف إلى دير المُحرق العامر.