قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرقابة الصحية: إعداد معايير وطنية لتنظيم خدمات مراكز التجميل وعيادات الليزر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) الاجتماع الأول للجنة المعنية بإعداد المعايير الوطنية لتنظيم عمل مراكز التجميل وعيادات الليزر في مصر، وذلك برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلي وزارة الصحة والسكان ونخبة من كبار أساتذة جراحة التجميل والأمراض الجلدية وعلوم الليزر.

وأكد الدكتور أحمد طه أن إعداد معايير وطنية لتنظيم خدمات التجميل والليزر يمثل خطوة مهمة لضبط الممارسة المهنية في هذا المجال المتنامي، وضمان تقديم الخدمات داخل منشآت صحية تلتزم بمتطلبات الجودة والسلامة.

وأوضح أن الهيئة تعمل من خلال هذه المبادرة على وضع إطار متكامل للجودة يستند إلى معايير علمية معتمدة دولياً من منظمة الإسكوا (ISQua)، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قطاع التجميل والليزر يشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستلزم وجود معايير واضحة تنظم تقديم هذه الخدمات داخل المنشآت الصحية، وتضمن سلامة المرضى وجودة الممارسة الطبية.

وأضاف أن تطوير هذا الإطار التنظيمي يمثل أيضاً خطوة داعمة لجهود الدولة في تعزيز السياحة العلاجية، حيث يسهم وجود معايير جودة واضحة ومعتمدة دولياً في تعزيز ثقة المرضى من خارج مصر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ويدعم مكانة مصر كوجهة إقليمية متميزة في مجال الخدمات الصحية المتخصصة.

وأوضح أن المعايير الجاري إعدادها ستغطي مختلف الجوانب المرتبطة بتقديم خدمات التجميل والليزر، بما يشمل سلامة المنشآت وتجهيزاتها، وكفاءة الأجهزة الطبية وبرامج المعايرة والصيانة الدورية، إلى جانب معايير القوى البشرية بما يضمن تقديم الخدمات من خلال كوادر طبية مؤهلة وتحت إشراف الأطباء المتخصصين.

كما تتضمن المعايير ضوابط استخدام أجهزة الليزر والإجراءات التجميلية المختلفة، والتأكد من سلامة الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

معايير مراكز التجميل وعيادات الليزر

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تلقي خدمات التجميل والليزر داخل منشآت صحية مرخصة ومعتمدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان ويحمي المرضى من الممارسات غير الآمنة.

وأوضح أن إعداد هذه المعايير يتم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبمشاركة نخبة من الخبرات العلمية المتخصصة في مجالات جراحة التجميل والأمراض الجلدية وتطبيقات الليزر، بما يضمن صياغة معايير عملية تعكس أفضل الممارسات الطبية المعتمدة دولياً.

من جانبه، أكد الدكتور هشام أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إعداد معايير مراكز التجميل وعيادات الليزر يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على هذا القطاع وضبط الممارسة المهنية فيه.

وأضاف أن تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت المرخصة يسهم في الحد من الممارسات غير الآمنة، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وإلى جانب الدكتور هشام أحمد زكي، يشارك في اعمال اللجنة عدد من الخبراء المتخصصين، من بينهم د.فتحي خضير، عميد كلية طب القصر العيني الأسبق وأستاذ جراحة التجميل، د.جالة العزب، عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، د. مروة عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بطب عين شمس، د.عبير عطية توفيق، أستاذ الجلدية والليزر بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، د.إبراهيم محمد عبد السلام، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر بجامعة الأزهر.


كما شملت اللجنة كلاً من د.ميهي التحيوي، د. السيد العقدة أعضاء مجلس الإدارة، د.ولاء أبو العلا، مدير الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير بالهيئة ومقرر اللجنة.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية معايير وطنية مراكز التجميل عيادات الليزر مصر سلامة المرضى GAHAR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد