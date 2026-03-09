الرقابة الصحية: إعداد معايير وطنية لتنظيم خدمات مراكز التجميل وعيادات الليزر

عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) الاجتماع الأول للجنة المعنية بإعداد المعايير الوطنية لتنظيم عمل مراكز التجميل وعيادات الليزر في مصر، وذلك برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلي وزارة الصحة والسكان ونخبة من كبار أساتذة جراحة التجميل والأمراض الجلدية وعلوم الليزر.

وأكد الدكتور أحمد طه أن إعداد معايير وطنية لتنظيم خدمات التجميل والليزر يمثل خطوة مهمة لضبط الممارسة المهنية في هذا المجال المتنامي، وضمان تقديم الخدمات داخل منشآت صحية تلتزم بمتطلبات الجودة والسلامة.

وأوضح أن الهيئة تعمل من خلال هذه المبادرة على وضع إطار متكامل للجودة يستند إلى معايير علمية معتمدة دولياً من منظمة الإسكوا (ISQua)، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قطاع التجميل والليزر يشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستلزم وجود معايير واضحة تنظم تقديم هذه الخدمات داخل المنشآت الصحية، وتضمن سلامة المرضى وجودة الممارسة الطبية.

وأضاف أن تطوير هذا الإطار التنظيمي يمثل أيضاً خطوة داعمة لجهود الدولة في تعزيز السياحة العلاجية، حيث يسهم وجود معايير جودة واضحة ومعتمدة دولياً في تعزيز ثقة المرضى من خارج مصر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ويدعم مكانة مصر كوجهة إقليمية متميزة في مجال الخدمات الصحية المتخصصة.

وأوضح أن المعايير الجاري إعدادها ستغطي مختلف الجوانب المرتبطة بتقديم خدمات التجميل والليزر، بما يشمل سلامة المنشآت وتجهيزاتها، وكفاءة الأجهزة الطبية وبرامج المعايرة والصيانة الدورية، إلى جانب معايير القوى البشرية بما يضمن تقديم الخدمات من خلال كوادر طبية مؤهلة وتحت إشراف الأطباء المتخصصين.

كما تتضمن المعايير ضوابط استخدام أجهزة الليزر والإجراءات التجميلية المختلفة، والتأكد من سلامة الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

معايير مراكز التجميل وعيادات الليزر

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تلقي خدمات التجميل والليزر داخل منشآت صحية مرخصة ومعتمدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان ويحمي المرضى من الممارسات غير الآمنة.

وأوضح أن إعداد هذه المعايير يتم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبمشاركة نخبة من الخبرات العلمية المتخصصة في مجالات جراحة التجميل والأمراض الجلدية وتطبيقات الليزر، بما يضمن صياغة معايير عملية تعكس أفضل الممارسات الطبية المعتمدة دولياً.

من جانبه، أكد الدكتور هشام أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إعداد معايير مراكز التجميل وعيادات الليزر يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على هذا القطاع وضبط الممارسة المهنية فيه.

وأضاف أن تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت المرخصة يسهم في الحد من الممارسات غير الآمنة، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وإلى جانب الدكتور هشام أحمد زكي، يشارك في اعمال اللجنة عدد من الخبراء المتخصصين، من بينهم د.فتحي خضير، عميد كلية طب القصر العيني الأسبق وأستاذ جراحة التجميل، د.جالة العزب، عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، د. مروة عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بطب عين شمس، د.عبير عطية توفيق، أستاذ الجلدية والليزر بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، د.إبراهيم محمد عبد السلام، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر بجامعة الأزهر.



كما شملت اللجنة كلاً من د.ميهي التحيوي، د. السيد العقدة أعضاء مجلس الإدارة، د.ولاء أبو العلا، مدير الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير بالهيئة ومقرر اللجنة.