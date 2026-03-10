قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات.. إغلاق مصفاة الرويس التابعة لأدنوك
الحكومة ترد على سؤال لصدى البلد حول زيادة الأجور بالقطاع الخاص ووفرة السلع
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا
تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا
الرئيس السيسي: ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى
وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات
رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية
ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار
فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران
موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟
تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران “استباقية”
محافظات

تعرف على أرقام تلقي شكاوى المواطنين بسبب التلاعب في التعريفة الجديدة للمواصلات بدمياط

زينب الزغبي

أعلنت محافظة دمياط  على خلفية تحريك أسعار المواد البترولية نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أسواق الطاقة عالمياً والظروف الإقليمية ،  عن انعقاد غرفة عمليات برئاسة  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط وعضوية الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ، وذلك للمتابعة الدورية لمنظومة العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود على مستوى المحافظة والتأكد من مدى الالتزام بأسعار المواد البترولية وفقًا للقرار و أيضًا التعريفة المحددة للركوب والتى أعلنت عنها المحافظة.

وأصدر " محافظ دمياط " توجيهاته إلى الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من تطبيق القرار وانتظام منظومة العمل، ومنع اى  محاولات لاستغلال المواطنين او احتكار المواد البترولية، مؤكدًا على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ملصقات على سيارات الأجرة متضمنة خط السير والأجرة المقررة .

هذا وقد أعلنت المحافظة عن تلقى شكاوى المواطنين فى هذا الخصوص على الارقام غرفة عمليات المحافظة 0572264121 والخط الساخن 114او من خلال الواتس اب  على الارقام التاليه 01556681111 و01556682222، وذلك للتعامل الفوري معها

محافظ الشرقية
وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

