تعرف على أرقام تلقي شكاوى المواطنين بسبب التلاعب في التعريفة الجديدة للمواصلات بدمياط

أعلنت محافظة دمياط على خلفية تحريك أسعار المواد البترولية نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أسواق الطاقة عالمياً والظروف الإقليمية ، عن انعقاد غرفة عمليات برئاسة الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط وعضوية الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ، وذلك للمتابعة الدورية لمنظومة العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود على مستوى المحافظة والتأكد من مدى الالتزام بأسعار المواد البترولية وفقًا للقرار و أيضًا التعريفة المحددة للركوب والتى أعلنت عنها المحافظة.

وأصدر " محافظ دمياط " توجيهاته إلى الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من تطبيق القرار وانتظام منظومة العمل، ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين او احتكار المواد البترولية، مؤكدًا على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ملصقات على سيارات الأجرة متضمنة خط السير والأجرة المقررة .

هذا وقد أعلنت المحافظة عن تلقى شكاوى المواطنين فى هذا الخصوص على الارقام غرفة عمليات المحافظة 0572264121 والخط الساخن 114او من خلال الواتس اب على الارقام التاليه 01556681111 و01556682222، وذلك للتعامل الفوري معها