جدل على مواقع التواصل بعد إعلان شاب تمزيق "قائمة المنقولات" باتفاق مع زوجته| اعرف الحكاية

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعد أن أعلن شاب إقدامه على تمزيق قائمة المنقولات الخاصة بزواجه، مؤكدا أن القرار جاء بالاتفاق الكامل مع زوجته، في خطوة تهدف، بحسب قوله، إلى الابتعاد عن بعض التقاليد المرتبطة بالزواج.

وأوضح الشاب، في منشوره الذي لقي انتشارا واسعا، أنه وزوجته اتفقا على الاستغناء عن ما يعرف بـ "قائمة المنقولات"، معتبرا أنها من العادات التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في ظل المتغيرات الاجتماعية الحالية.

وفي هذا الصدد، علقت منى حسين، إحدى المتفاعلات مع القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "الزوج قد كتب على نفسه تعهدا يفوق في حجمه القائمة".

وقامت مني حسين،بنشر هذه الورقة:

وأضاف الزوج، أن هذا القرار جاء رغبة منهما في الابتعاد عما وصفه بالموروثات الخاطئة التي تحولت بمرور الوقت إلى التزامات اجتماعية ثابتة، رغم أن كثيرين يؤكدون دائما أن الزواج يقوم في الأساس على الثقة والتفاهم، وليس على الضمانات المادية.

وأشار الشاب إلى أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية لتغيير بعض المفاهيم السائدة، داعيا الآباء إلى النظر إلى بناتهم بوصفهن شريكات حياة لا تقاس قيمتهن بالأموال، مؤكدا أن العلاقة الزوجية الناجحة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة بين الطرفين.

كما اختتم منشوره بتوجيه رسالة شكر لزوجته نورهان، واصفا إياها بشريكة حياته وصديقته، ومشيرا إلى أن هذا القرار كان نتيجة اتفاق وتفاهم بينهما.

والجدير بالذكر، أن قد أثار المنشور تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للخطوة باعتبارها محاولة لتخفيف أعباء الزواج والتخلي عن بعض العادات، وبين معارض يرى أن "قائمة المنقولات" تمثل ضمانا مهما لحفظ حقوق الزوجة.