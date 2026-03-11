قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
تحقيقات وملفات

جدل على مواقع التواصل بعد إعلان شاب تمزيق "قائمة المنقولات" باتفاق مع زوجته| اعرف الحكاية

جدل على مواقع التواصل بعد إعلان شاب تمزيق "قائمة المنقولات" باتفاق مع زوجته| اعرف الحكاية
جدل على مواقع التواصل بعد إعلان شاب تمزيق "قائمة المنقولات" باتفاق مع زوجته| اعرف الحكاية
ياسمين القصاص

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعد أن أعلن شاب إقدامه على تمزيق قائمة المنقولات الخاصة بزواجه، مؤكدا أن القرار جاء بالاتفاق الكامل مع زوجته، في خطوة تهدف، بحسب قوله، إلى الابتعاد عن بعض التقاليد المرتبطة بالزواج.

وأوضح الشاب، في منشوره الذي لقي انتشارا واسعا، أنه وزوجته اتفقا على الاستغناء عن ما يعرف بـ "قائمة المنقولات"، معتبرا أنها من العادات التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في ظل المتغيرات الاجتماعية الحالية.

وفي هذا الصدد، علقت منى حسين، إحدى المتفاعلات مع القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "الزوج قد كتب على نفسه تعهدا يفوق في حجمه القائمة".

وقامت مني حسين،بنشر هذه الورقة: 

May be an image of ‎text that says '‎بسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم (وجة) تأخذُونهة وقظ أفضى بَعضكُمْ بَغضِ وأخثُن غيظا) (وائو التناء راهيم عويضة اتفاق نورهان احمد محمد سماعیل عانی محمد محمد محمد رقمقومی مارم -2026 الثلاثاء العواة ائثقا بحیت العمل جا اته فِي حتوق عالية القانسة العدائقة ابتعق ف فاتونی وبكامن لات طرف بطلای ونعشبر شخصية اعداد متد زرجته نور_ان ععية التوئيع رتحتو ذعب تظه فط الكراء الذهب واج فيمة تبع صناق ومحتوبانت الايذاه.. ملزسة الاسماس (لعقد انفا لارت بكشف معال بالكاسن (عدا امبنة خبرَ شاهداً ریوفى لورفة ايضا الأجتیر الانفصال -الطلاق كتبه وأخیرا فر کلید وبالله التُوفقَ طرف اول طرف ثاني انورهاایرحمد الزوجة هاياتر_حومه زج‎'‎

وأضاف الزوج، أن هذا القرار جاء رغبة منهما في الابتعاد عما وصفه بالموروثات الخاطئة التي تحولت بمرور الوقت إلى التزامات اجتماعية ثابتة، رغم أن كثيرين يؤكدون دائما أن الزواج يقوم في الأساس على الثقة والتفاهم، وليس على الضمانات المادية.

وأشار الشاب إلى أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية لتغيير بعض المفاهيم السائدة، داعيا الآباء إلى النظر إلى بناتهم بوصفهن شريكات حياة لا تقاس قيمتهن بالأموال، مؤكدا أن العلاقة الزوجية الناجحة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة بين الطرفين.

كما اختتم منشوره بتوجيه رسالة شكر لزوجته نورهان، واصفا إياها بشريكة حياته وصديقته، ومشيرا إلى أن هذا القرار كان نتيجة اتفاق وتفاهم بينهما.

والجدير بالذكر، أن قد أثار المنشور تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للخطوة باعتبارها محاولة لتخفيف أعباء الزواج والتخلي عن بعض العادات، وبين معارض يرى أن "قائمة المنقولات" تمثل ضمانا مهما لحفظ حقوق الزوجة.

