فوائد تناول البقوليات على مائدة إفطار رمضان.. مصدر طاقة وبروتين بعد ساعات الصيام

تعد البقوليات في رمضان من الأطعمة الأساسية التي يوصي بها خبراء التغذية على مائدة الإفطار، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية وقدرتها على تعويض الجسم بالعناصر الضرورية بعد ساعات طويلة من الصيام، فضلًا عن دورها في تعزيز الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

فواىد تناول البقوليات على الإفطار في رمضان

ووفقًا لما ذكره موقع Food NDTV، فإن البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا تحتوي على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية مثل البروتين النباتي والألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها خيارًا صحيًا مثاليًا ضمن وجبة الإفطار.



وتعتبر البقوليات من أفضل مصادر البروتين النباتي الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، خاصة بعد فترة الصيام، كما تعد بديلًا صحيًا للأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم.

كما تساعد هذه البروتينات في دعم النشاط البدني والحفاظ على الصحة العامة، ومن أبرز فوائد تناول البقوليات على الإفطار في شهر رمضان:

ـ تساعد على تحسين الهضم:

وتحتوي البقوليات على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، والتي تلعب دورًا مهمًا في:

تحسين عملية الهضم

تنظيم حركة الأمعاء

تقليل فرص الإصابة بالإمساك

تقليل الانتفاخ

كما تمنح الألياف إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على تقليل الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار.

ـ تنظيم مستوى السكر في الدم:

من أهم فوائد البقوليات أنها تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل احتوائها على الألياف والبروتين، مما يبطئ امتصاص الجلوكوز ويمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم بعد تناول الطعام.

وهذا يجعلها خيارًا مناسبًا خاصة لمن يعانون من اضطرابات سكر الدم.

ـ غنية بالمعادن الضرورية للجسم:

وتحتوي البقوليات على مجموعة من المعادن المهمة مثل:

الحديد (للوقاية من الأنيميا)

البوتاسيوم (لدعم صحة القلب)

المغنيسيوم (لدعم العضلات والأعصاب)

وتساعد هذه العناصر على تقليل الشعور بالإرهاق وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

فوائد البقوليات لصحة القلب

وتشير دراسات غذائية إلى أن تناول البقوليات بانتظام قد يساعد في:

ـ خفض الكوليسترول الضار

دعم صحة القلب

ـ تقليل مخاطر أمراض القلب

ويرجع ذلك إلى احتوائها على الألياف والمركبات النباتية المفيدة.

نصائح لتناول البقوليات

بشكل صحي في رمضان

للحصول على أقصى فائدة من البقوليات، ينصح الخبراء بـ:

ـ تناولها بكميات معتدلة.

ـ نقعها قبل الطهي لتقليل الانتفاخ.

ـ تقليل الدهون والملح أثناء التحضير.

ـ تناولها مع الخضراوات الطازجة.

ـ إدخال الحبوب الكاملة ضمن الوجبة.