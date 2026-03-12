قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية

لبنان - علم
محمود نوفل

أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي استدعاء السفير الإيراني لدى بيروت غدًا لإبلاغه رفض أي تدخل إيراني في الشئون الداخلية.

من جانبه، ذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن رئيس الحكومة نواف سلام حذّر من الخطاب الفتنوي التحريضي على وسائل الإعلام.


وأشار وزير الإعلام اللبناني إلى أن الحكومة لم تبحث في جلسة اليوم مسألة التوغلات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق ، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ “عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل”، ومن جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم استهدف قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في الكويت، في تصعيد جديد ضمن المواجهة العسكرية المتصاعدة في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى. وأكدت طهران أن العملية جاءت في إطار الرد على الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لبيان الحرس الثوري، فقد تم استهداف قاعدة عريفجان العسكرية الواقعة جنوب العاصمة الكويتية، وهي واحدة من أهم القواعد التي تستخدمها القوات الأميركية في عمليات الدعم اللوجستي والقيادة في الشرق الأوسط. وأوضح البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ أطلقتها وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري.

وتحدّثت وسائل إعلام إيرانية عن أن صاروخين على الأقل أصابا القاعدة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العملية قد تكون جزءاً من موجة أوسع من الهجمات التي استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، بينها البحرين والعراق.  

لبنان وزير الخارجية اللبناني السفير الإيراني لدى بيروت الحرس الثوري الإيراني وزير الإعلام اللبناني

