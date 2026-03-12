قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفاد التلفزيون في طهران بأن الجيش الإيراني بدء منذ قليل إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على الكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 41 من عملية الوعد الصادق، حيث استهدفت الأراضي المحتلة ومواقع أمريكية بالمنطقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، إنه تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ باليستية برؤوس حربية تزن أكثر من طن، وصواريخ فتاح فرط صوتية.

كما تم إطلاق 10 صواريخ ثقيلة من طراز خرمشهر وقدر وخيبر شكن وفتاح الفرط الصوتي ضمن الموجة 41، بحسب بيان الحرس الثوري.

في سياق متصل، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، صورًا التقطتها أقمار اصطناعية تُظهر تعرض موقع عسكري في مجمع بارشين الإيراني لهجوم جوي.

ووفقًا لما نشره معهد العلوم والأمن الدولي، فقد استُهدف الموقع العسكري المشتبه به المعروف باسم تالكان-2 بثلاث قنابل خارقة للتحصينات، بحسب تقرير القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويُعتقد أن الموقع مرتبط بأنشطة البرنامج النووي الإيراني، وقد سبق أن تعرّض لهجوم إسرائيلي سابق في عام 2024. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة، التي نشرت قبل نحو شهر، إنشاء إيران لتحصينات جديدة في المجمع، في محاولة لتعزيز الموقع ضد أي ضربات محتملة.

يُعد مجمع بارشين أحد المواقع العسكرية الحساسة في إيران، ويرتبط بأنشطة بحثية وتقنية قد تتعلق بتطوير الأسلحة النووية، ما يجعله هدفًا محوريًا في الاستراتيجية الإسرائيلية لمنع إيران من التقدم في برامجها النووية.

الجيش الإيراني الصواريخ الإيرانية الكيان الصهيوني الحرس الثوري الإيراني عملية الوعد الصادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

ترشيحاتنا

المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم

لتعزيز القيم والأخلاق.. المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

انتخابات المهندسين.. عبد الغني يخاطب ربع وزارات الحكومة لمنع الحشد غدا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشارك في حفل الإفطار السنوي للمجلس الأعلى للجامعات

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد