46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
مصانع حديد التسليح ترحب بعدم تمديد رسوم الحماية على واردات خام البيلت

ولاء عبد الكريم

رحبت مصانع درفلة حديد التسليح، بعدم تمديد سريان القرار الوزاري رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٥ والخاص بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت، مؤكدةً أن القرار يسهم من شأنه مساعدة المصانع المتوقفة على إعادة التشغيل وكذلك حماية المصانع القائمة من خطر التوقف بما يخدم في النهاية آلاف العاملين بتلك المصانع.

ووجه عمال وأصحاب أكثر من 20 مصنع درفلة حديد التسليح الشكر إلى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، على تفهمهما أوضاع السوق بشكل كامل وتحديداً في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات فرضت تحديات جديدة على الاقتصاد المصري، مؤكدين الأولوية المطلقة للمنتج المحلي من خام البيلت المطابق للمواصفات عن نظيره المستورد من الخارج.

وأصدر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق، قراراً في 2025 بفرض نسبة 16.2٪؜ بحد أدنى 4613 جنيهًا عن كل طن خام بيلت مستورد من الخارج، وهو ما فرض - بحسب أصحاب مصانع الدرفلة - على عدد كبير من مصانع حديد التسليح إيقاف الإنتاج لعدم قدرتها على المنافسة.

وأكد منتجو حديد التسليح بمصانع الدرفلة، دعمهم الكامل لمتطلبات الاقتصاد المصري من خلال فرض رسوم حمائية على واردات منتجات حديد التسليح تامة الصنع في ظل كفاية الإنتاج المحلي لاحتياجات السوق وتصدير كميات كبيرة للأسواق الخارجية.

وشدد "أصحاب مصانع الدرفلة"، على أهمية أن توفر المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا احتياجات مصانع الدرفلة من البيلت المطابق للمواصفات بأسعار عادلة، وخاصةً أنه المادة الخام الأساسية الداخلة في إنتاج حديد التسليح.

وأبدى أصحاب المصانع امتنانهم لوزارة الصناعة لمنحها الفرصة للمصانع لتحقيق التكامل الإنتاجي في قطاع حديد التسليح بموجب التراخيص التي تم إصدارها من الوزارة وكذلك القرارات التي كان قد أصدرها المهندس كامل الوزير وزير الصناعة السابق ووزير النقل الحالي لتقنين أوضاع بعض المصانع وهو الإجراء الذي قد يستغرق من عامين حتى 3 أعوام.

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

الجامعة العربية تدين إغلاق المسجد الأقصى وتدعو لوقف الإجراءات الإسرائيلية فورًا

اليماحي يرحب بإدانة مجلس الأمن الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية

لبنان تستدعي ممثل السفارة الإيرانية بعد عملية حزب الله والحرس الثوري

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

