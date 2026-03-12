خامنئي يطالب بالاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق مضيق هرمز

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أهمية أن يكون الشعب حاضرا بقوة في جميع الميادين لإفشال كل مخططات الأعداء.

ودعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى الاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق مضيق هرمز.

وطالب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالتحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء.

وأكد مرشد الثورة الإسلامية في إيران، مجتبى الخامنئي، أن طهران نجحت في إفشال مساعي تقسيم البلاد.

جاء ذلك في أول بيان للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي منذ توليه القيادة في البلاد.

وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: “قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها، ونؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأمريكية فيها”.

وأضاف: “تمت مهاجمتنا من قواعد العدو في دول الجوار ونحن مجبرون على الرد، ولن نتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو، لا سيما جريمة مدرسة ميناب”.

وتابع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: “نوصي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأمريكية”.