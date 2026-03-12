موعد إجراء قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز

تجرى رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 .

ويأتي هذا الحدث ليرسم الملامح الأخيرة للمنافسة على اللقب في موسم استثنائي شهد صراعات فنية محتدمة، حيث تجمع هذه المرحلة نخبة الأندية التي نجحت في حسم تأهلها للمنافسة على درع الدوري وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لنتائج هذا المسار الفاصل.

ونالت رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب إشادة بالغة نظير القفزة النوعية التي أحدثتها في إدارة المسابقات المحلية، حيث تبرهن باحترافية عالية في التنظيم اللوجستي والفني على نجاح منظومة العمل الجماعي.

واستطاعت الرابطة تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطوير هوية المسابقة، وهو ما انعكس بوضوح على انتظام المواعيد والارتقاء بالمستوى التسويقي للبطولة، مما يعزز من قيمة الدوري المصري كواحد من أقوى الدوريات في المنطقة ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إخراج الفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها.