مؤسسات التحالف الوطني تكثف جهودها الرمضانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

واصلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الإنسانية والغذائية في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي.

ففي هذا الإطار، نفذت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني، سلسلة من أنشطة توزيع اللحوم في عدد من المحافظات بمشاركة فرق من المتطوعين. ففي محافظة كفر الشيخ وزعت الجمعية 2400 كيلو جرام من اللحوم على نحو 1200 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركزي دسوق وقلين، من بينها شباس الملح، شباس الشهداء، أبو زيادة، الشون، العجوزين، المنشية، النوايجة، شابه، قزمان، وحصة الغنيمي، بمشاركة 8 متطوعين.

كما وزعت الجمعية 2200 كيلو جرام من اللحوم بمحافظة أسيوط على 1100 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركزي أبو تيج وأسيوط، من بينها نزلة باقور، باقور، الفليو، الشيخ راجح، بني سميع، بندر أبو تيج، المسعودي، الحماضلة، عزبة سليم، النخيلة، المطيعة، أولاد إبراهيم، أولاد علي، قرقارص، ريفا، وحي المعلمين، بمشاركة 8 متطوعين.

وفي محافظة الشرقية نفذت الجمعية توزيع 2200 كيلو جرام من اللحوم على 1100 أسرة بعدد من القرى التابعة لمراكز ههيا وديرب نجم وأبو حماد ومدينة القرين، بمشاركة 8 متطوعين، فيما وزعت 2100 كيلو جرام من اللحوم بمحافظة قنا على نحو 1050 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركزي قفط وقنا، من بينها نجع الحجيري، نجع العكرمي، بئر عنبر، البارود، الطويرات، حاجر الترامسة، والأشراف نجع قط.

وفي محافظة الأقصر وزعت الجمعية 3000 كيلو جرام من اللحوم على 1500 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركزي أرمنت وإسنا، من بينها أرمنت الحيط، أرمنت كوبري زنين، أرمنت الوابورات، المراعزة الشرقية، المراعزة الغربية، نجع دنقل، الغيرة الميمان، طفنيس، إسنا البلد، إسنا القرايا، الميمان، ومنشأة العمارة وملجأ الشمس المشرقة بنجع جاد الكريم.

كما واصلت الجمعية توزيع وجبات إفطار رمضان في عدد من المحافظات شملت الفيوم والإسكندرية والدقهلية والجيزة، حيث تم توزيع وجبات إفطار على نحو 8000 مستفيد بمشاركة 60 متطوعًا.

وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية الباقيات الصالحات، عضو التحالف الوطني، إطلاق قوافلها الرمضانية لتوزيع كراتين المواد الغذائية في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة بني سويف، حيث بدأت فرق العمل والمتطوعون توزيع الكراتين في عدد من قرى مركز ناصر، منها بني خليفة وبني عدي ودنديل، إلى جانب قرى بمركزي بني سويف وإهناسيا مثل سيرمنت الجبل وبني هاني وعزبة خورشيد والعواونة وعزبة أمين لطفي وقاي ومنشية عاصم وحاجر بني سليمان، بالإضافة إلى قرى شرق النيل بمركز ببا.

وأوضحت الجمعية أن الكرتونة الغذائية الواحدة يصل وزنها إلى نحو 18 كيلوجرامًا وتكفي احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوعين، وتضم مجموعة من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة والزيت والسمن والبقوليات وصلصة الطماطم والشاي وغيرها من المواد الغذائية الضرورية خلال شهر رمضان.

كما تتضمن الخطة الرمضانية للجمعية تنفيذ برنامج «إفطار صائم» من خلال توزيع نحو 1000 وجبة غذائية يوميًا على المستحقين في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب مواصلة تقديم خدمات طبية ورعائية لنحو 500 مريض من مرضى الزهايمر خلال شهر رمضان من خلال المتابعة الطبية والدعم النفسي والإرشاد الأسري لمقدمي الرعاية.

ومن جانبها، أطلقت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من المبادرات الإنسانية بالتعاون مع شركة سامسونج إلكترونيكس مصر ضمن مبادرة «عيش وملح»، حيث شملت المبادرة توزيع أكثر من 1000 كرتونة مواد غذائية تحتوي على السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان، إلى جانب توزيع نحو 4000 وجبة ساخنة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات.

كما أتاحت المبادرة الفرصة لموظفي الشركة للمشاركة في تجهيز الكراتين الغذائية والمساهمة في إعداد وجبات الحملة، بما يعكس روح العطاء والعمل التطوعي خلال الشهر الكريم، وذلك في إطار شراكة مجتمعية تستهدف تنفيذ مبادرات مؤثرة تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.