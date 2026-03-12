قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسات التحالف الوطني تكثف جهودها الرمضانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

التحالف الوطني تكثف جهودها الرمضانية
التحالف الوطني تكثف جهودها الرمضانية

 واصلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الإنسانية والغذائية في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي.

ففي هذا الإطار، نفذت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني، سلسلة من أنشطة توزيع اللحوم في عدد من المحافظات بمشاركة فرق من المتطوعين. ففي محافظة كفر الشيخ وزعت الجمعية 2400 كيلو جرام من اللحوم على نحو 1200 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركزي دسوق وقلين، من بينها شباس الملح، شباس الشهداء، أبو زيادة، الشون، العجوزين، المنشية، النوايجة، شابه، قزمان، وحصة الغنيمي، بمشاركة 8 متطوعين.

كما وزعت الجمعية 2200 كيلو جرام من اللحوم بمحافظة أسيوط على 1100 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركزي أبو تيج وأسيوط، من بينها نزلة باقور، باقور، الفليو، الشيخ راجح، بني سميع، بندر أبو تيج، المسعودي، الحماضلة، عزبة سليم، النخيلة، المطيعة، أولاد إبراهيم، أولاد علي، قرقارص، ريفا، وحي المعلمين، بمشاركة 8 متطوعين.

وفي محافظة الشرقية نفذت الجمعية توزيع 2200 كيلو جرام من اللحوم على 1100 أسرة بعدد من القرى التابعة لمراكز ههيا وديرب نجم وأبو حماد ومدينة القرين، بمشاركة 8 متطوعين، فيما وزعت 2100 كيلو جرام من اللحوم بمحافظة قنا على نحو 1050 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركزي قفط وقنا، من بينها نجع الحجيري، نجع العكرمي، بئر عنبر، البارود، الطويرات، حاجر الترامسة، والأشراف نجع قط.

وفي محافظة الأقصر وزعت الجمعية 3000 كيلو جرام من اللحوم على 1500 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركزي أرمنت وإسنا، من بينها أرمنت الحيط، أرمنت كوبري زنين، أرمنت الوابورات، المراعزة الشرقية، المراعزة الغربية، نجع دنقل، الغيرة الميمان، طفنيس، إسنا البلد، إسنا القرايا، الميمان، ومنشأة العمارة وملجأ الشمس المشرقة بنجع جاد الكريم.

كما واصلت الجمعية توزيع وجبات إفطار رمضان في عدد من المحافظات شملت الفيوم والإسكندرية والدقهلية والجيزة، حيث تم توزيع وجبات إفطار على نحو 8000 مستفيد بمشاركة 60 متطوعًا.

وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية الباقيات الصالحات، عضو التحالف الوطني، إطلاق قوافلها الرمضانية لتوزيع كراتين المواد الغذائية في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة بني سويف، حيث بدأت فرق العمل والمتطوعون توزيع الكراتين في عدد من قرى مركز ناصر، منها بني خليفة وبني عدي ودنديل، إلى جانب قرى بمركزي بني سويف وإهناسيا مثل سيرمنت الجبل وبني هاني وعزبة خورشيد والعواونة وعزبة أمين لطفي وقاي ومنشية عاصم وحاجر بني سليمان، بالإضافة إلى قرى شرق النيل بمركز ببا.

وأوضحت الجمعية أن الكرتونة الغذائية الواحدة يصل وزنها إلى نحو 18 كيلوجرامًا وتكفي احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوعين، وتضم مجموعة من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة والزيت والسمن والبقوليات وصلصة الطماطم والشاي وغيرها من المواد الغذائية الضرورية خلال شهر رمضان.

كما تتضمن الخطة الرمضانية للجمعية تنفيذ برنامج «إفطار صائم» من خلال توزيع نحو 1000 وجبة غذائية يوميًا على المستحقين في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب مواصلة تقديم خدمات طبية ورعائية لنحو 500 مريض من مرضى الزهايمر خلال شهر رمضان من خلال المتابعة الطبية والدعم النفسي والإرشاد الأسري لمقدمي الرعاية.

ومن جانبها، أطلقت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من المبادرات الإنسانية بالتعاون مع شركة سامسونج إلكترونيكس مصر ضمن مبادرة «عيش وملح»، حيث شملت المبادرة توزيع أكثر من 1000 كرتونة مواد غذائية تحتوي على السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان، إلى جانب توزيع نحو 4000 وجبة ساخنة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات.

كما أتاحت المبادرة الفرصة لموظفي الشركة للمشاركة في تجهيز الكراتين الغذائية والمساهمة في إعداد وجبات الحملة، بما يعكس روح العطاء والعمل التطوعي خلال الشهر الكريم، وذلك في إطار شراكة مجتمعية تستهدف تنفيذ مبادرات مؤثرة تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.

التحالف الوطني للعمل الأهلي المبادرات والأنشطة الإنسانية المحافظات التكافل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

ترشيحاتنا

زراعة الأقصر" تعلن حصاد شهر فبراير

زراعة الأقصر تعلن حصاد شهر فبراير

حملة لإزالة التعديات بالعلمين الجديدة

إزالة التعديات على أراضي الدولة بالعلمين الجديدة

خلال الجولة

محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية نفيشة

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد