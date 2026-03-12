مسلسل درش يواصل اكتساح المشاهدات.. ويتربع على الترند لليوم 23 على التوالي

واصل مسلسل درش للنجم مصطفى شعبان فرض سيطرته على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثالثة والعشرين، حيث تصدّر هاشتاج #مصطفى_شعبان و**#مسلسل_درش** قائمة الأكثر تداولًا على موقعي X وFacebook، كما احتلا قائمة الكلمات الأعلى بحثًا عبر محرك Google Search، في تأكيد جديد على اتساع قاعدته الجماهيرية والزخم الكبير الذي يحظى به منذ انطلاق عرضه.

وخلال أحداث الحلقة 23 استعان درش «مصطفى شعبان» بأحد أعوان المعلم سلخة الذي يجسد شخصيته وليد فواز، للتخلص منه بعدما قام بخطفه واحتجازه مع زوجته حسنة «سهر الصايغ».

واتفق معه على التواصل مع الشرطة وإبلاغهم بمكان المخدرات في الجبل داخل بورسعيد، للقبض على سلخة متلبسًا والتخلص منه.

كما شهدت الحلقة محاولة عصام توفيق (حنضل) الإصلاح بين غادة طلعت (شطة) وجيهان قمري (نعناعة)، حتى توافق الأخيرة على زواجهما، فيما قررت شطة إعادة حق حنضل واسترداد المحل له بعد أن سيطر عليه أبناء رياض الخولي (المعلم كرامة).

وشهدت الحلقة أيضًا اتفاق نضال الشافعي (بكر) وجيهان خليل (تهاني) ضد كلٍ من محمد علي رزق (هلال) وهاجر الشرنوبي (فرح)، حيث اتفق بكر مع زوجته على افتعال مشكلة مع زوجة هلال، حتى يعلم المعلم كرامة بما حدث ويعبروا عن اعتراضهم على توزيع المحلات.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي ويُعرض حصريًا على شبكة ON TV في تمام الساعة 8:30 مساءً.