فن وثقافة

تفاعل لافت وإقبال جماهيري على الليلة الكبيرة وفرقة راحة الأرواح بالهناجر

مسرح الهناجر
مسرح الهناجر
محمد زاهر   -  
يارا أمين

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة الثالثة عشرة لبرنامج "هل هلالك 10" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وقد شهدت الليلة تفاعلا ملحوظا وإقبالا جماهيريا كبيرا على فعالياتها، وذلك مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بأرض دار الأوبرا المصرية .

أحيت حفل الليلة فرقة «راحة الأرواح» للإنشاد الديني، بقيادة المنشد أسامة علام مؤسس الفرقة، وقدمت مجموعة من الأعمال التي تنتمي إلى التراث الصوفي والمدائح النبوية، منها : "يارب صل على نبينا، أيها المشتاق لا تنم، أنا فى مدح محمد، بشاير من عند الحبيب، رايحة فين يا حاجة يا أم شال قطيفة، قمر سيدنا النبي"، إلى جانب تقديم عدد من التواشح .

تعتمد فرقة «راحة الأرواح» فى عروضها على تقديم نصوص مختارة من التراث الروحي، في صياغات تحافظ على القوالب المقامية والإيقاعية الأصيلة لهذا اللون الفني، بهدف إعادة إحياء أحد أهم أنماط التعبير الروحي في الثقافة العربية .

يفتتح البرنامج يوميا فى الثامنة مساء، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، أيقونة مسرح العرائس أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح، ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، ويقدم الأوبريت طوال فترة إقامة البرنامج  .

واهتماما بتنمية مهارات الطفل الفنية وقدراته الإبداعية، يقدم برنامج هل هلالك يوميا طوال فترة إقامته "ركن الطفل"، الذي يتضمن ورش فنية للأطفال لمختلف الأعمار، تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"  .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك" يقدم هذا العام "مجانا" للجمهور، كخدمة فنية ثقافية يستمتع بها كل أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، لمدة 14 ليلة عرض متتالية، وتختتم فعاليات البرنامج غدا الجمعة 23 رمضان 13 مارس الجاري   

