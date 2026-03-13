إيران تستعيد جثامين 84 بحارا بعد تعرّض فرقاطتهم لهجوم قرب سريلانكا



أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية، عن بدء إجراءات إعادة جثامين 84 بحارا إيرانيا، كان قد تم انتشالهم بعد تعرض فرقاطة إيرانية لهجوم من غواصة أمريكية قبالة السواحل السريلانكية .

ومن جانبه ؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السريلانكية توشارا رودريغو: "تمّ استكمال جميع الإجراءات المحلية المطلوبة، ويجري نقل (جثامين) الإيرانيين إلى طائرة خاصة لإعادتهم إلى بلادهم".

وأضاف أنّ البحّارة الـ32 الآخرين الذين تمّ إنقاذهم لا يزالون في سريلانكا.