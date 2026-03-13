تباين مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي تحت ضغط التوترات الجيوسياسية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في أدائها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق متأثرًا بحالة القلق في الأسواق العالمية على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالهجوم الأمريكي على إيران، في حين سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب ملحوظة، وسط صعود في رأس المال السوقي للسوق.

وعلى صعيد القيمة السوقية، حققت البورصة المصرية مكاسب ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع، إذ ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 63.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.277 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 2%.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع

تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 46790.96 نقطة.

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 12703.59 نقطة.

صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 17787.26 نقطة.

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 57225.57 نقطة.

ارتفع مؤشر «تميز» بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 28562.27 نقطة.