خلف الشاشات .. كيف يواجه الأردن تسونامي الهجمات السيبرانية الإيرانية؟

قالت ربا أغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمّان، إن تقريراً صادراً عن وكالة ستاندرد آند بورز حذر من أن الحرب الإقليمية الجارية في المنطقة لم تعد تعتمد فقط على العمليات العسكرية التقليدية، بل تحولت إلى ما يُعرف بالحرب الهجينة التي تشمل الهجمات السيبرانية إلى جانب المواجهات الميدانية.

وأضافت خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن التقرير أشار إلى أن الأردن جاء في المرتبة الثالثة إقليمياً من حيث عدد الهجمات السيبرانية المرتبطة بهذا الصراع.

وأضافت أن التقرير أوضح أن هذه الهجمات تستهدف في الغالب البنى التحتية الحيوية والأنظمة الاقتصادية في الدول، إلا أن الأردن لم يسجل أي تعطيلات في تلك القطاعات رغم محاولات الاختراق، وهو ما يعكس – بحسب التقرير – مستوى الفاعلية الذي تتمتع به منظومة الأمن السيبراني في المملكة وقدرتها على التعامل مع التهديدات الرقمية المتزايدة.

وأكدت أغا أن الأردن تعرض خلال الأسبوع الماضي لهجومين سيبرانيين، الأول استهدف المعهد الإعلامي الأردني، فيما استهدف الهجوم الثاني صوامع القمح في محاولة للإضرار بالمخزون الاستراتيجي للقمح في البلاد، إلا أن الجهات المختصة تمكنت من اعتراض الهجومين دون تسجيل أضرار تُذكر.

كما أشارت إلى أن الدفاعات الأردنية تواصل اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تمر عبر الأجواء في ظل استمرار التصعيد في المنطقة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن الجيش الأردني في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي تطورات محتملة، في وقت يواصل فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي حراكاً دبلوماسياً مكثفاً للتأكيد على ضرورة وقف التصعيد ومنع توسع دائرة المواجهة.

كما شددت القيادة الأردنية على أن سيادة الأردن خط أحمر، وأن حماية أمن البلاد وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار مرة واحدة فقط منذ صباح اليوم وحتى الآن.