نسرين طافش تستعرض أناقتها بقفطان رمضان.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة نسرين طافش



تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت قفطان طويل ذا أكمام طويلة واتسم ببعض التطريزات التي زادت من أناقتها.



انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.



أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.