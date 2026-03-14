تحقيقات وملفات

سباق القمة يزداد سخونة.. النصر يسعى لتأمين الصدارة والهلال أمام الفتح فى دوري روشن

تتواصل منافسات دوري روشن السعودي بإقامة مواجهات قوية مع ختام الجولة الـ26، حيث تتجه الأنظار إلى صراع القمة بين النصر والهلال في وقت تسعى فيه عدة أندية لتحسين مواقعها في جدول الترتيب بينما تقاتل فرق أخرى للهروب من شبح الهبوط.

وتحمل الجولة عدة مباريات مهمة أبرزها مواجهة النصر مع الخليج في الدمام ولقاء الهلال مع الفتح في الأحساء إلى جانب مباراة الشباب أمام الأخدود في الرياض.

النصر يسعى لتثبيت صدارته أمام الخليج

يحل النصر ضيفًا على الخليج وهو يضع نصب عينيه هدفًا واضحًا يتمثل في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب قبل فترة التوقف المقبلة.

ويتصدر النصر جدول الدوري برصيد 64 نقطة بعدما حقق سلسلة نتائج قوية في الجولات الأخيرة كان آخرها الفوز الصعب على نيوم بهدف متأخر في مباراة كانت تسير نحو التعادل السلبي حتى اللحظات الأخيرة.

ويأمل الفريق العاصمي في تحقيق فوز جديد يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم خاصة في ظل المنافسة القوية على اللقب.

لكن النصر سيواصل خوض مبارياته دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يغيب بسبب الإصابة مع توقعات بعودته بعد فترة التوقف المقبلة.

ويعتمد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس على مجموعة من الأسماء القادرة على تعويض الغياب الهجومي يتقدمها جواو فيليكس وساديو ماني وكينجسلي كومان إضافة إلى المهاجم عبدالله الحمدان الذي شارك بديلاً في المواجهة الماضية.

في المقابل يدخل الخليج المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بفوزه على الحزم وهو الانتصار الذي رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

ويأمل الفريق الذي يقوده المدرب اليوناني جورجيوس دونيس في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر الدوري.

الهلال يطارد القمة في مواجهة الفتح

وفي مدينة الأحساء يخوض الهلال اختبارًا مهمًا عندما يواجه الفتح في مباراة يسعى خلالها لمواصلة الضغط على المتصدر النصر.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الصدارة بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على النجمة برباعية نظيفة.

واستعاد الهلال في الفترة الأخيرة عددًا من لاعبيه الذين غابوا بداعي الإصابة في مقدمتهم روبن نيفيز وحسان تمبكتي إضافة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما.

ويسعى المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي إلى تجنب أي تعثر جديد في سباق اللقب خاصة أن الهلال فقد عدة نقاط هذا الموسم بسبب التعادلات المتكررة رغم عدم تعرضه للهزيمة تحت قيادته حتى الآن.

أما الفتح فيدخل اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة بعد تعثره في الجولتين الماضيتين بالتعادل أمام ضمك ثم الخسارة أمام التعاون.

ويأمل الفريق بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة مهمة نحو الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.

الشباب والأخدود.. مواجهة بطموحات متباينة

وفي العاصمة الرياض يستضيف الشباب فريق الأخدود في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين لكنها تبدو أكثر حساسية للفريق الضيف الذي يقاتل من أجل البقاء.

ويحتل الأخدود المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة ما يجعله في موقف صعب مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

أما الشباب فيسعى إلى تحقيق فوز جديد يعزز به موقعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

وشهدت نتائج الشباب تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة منذ تولي المدرب الجزائري نور الدين بن زكري القيادة الفنية للفريق حيث نجح في إخراج الفريق من أزمته الفنية والاقتراب خطوة من مناطق الأمان.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا لبن زكري الذي يواجه فريقه السابق الأخدود في مواجهة يسعى خلالها لتأكيد تفوقه ومواصلة تحسين نتائج الشباب.

