شريف عبد النور: تعلمت من والدي الإيجابية والتفاؤل والتواضع.. والسياسة لم تكن حلمي

تحدث شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة جي بي كابيتال، عن أهم القيم التي اكتسبها من والده، منير فخري عبد النور، مؤكّدًا أن تأثير والده كان كبيرًا في تشكيل شخصيته وطريقة تفكيره، خاصة فيما يتعلق بالعمل والحياة العامة.

الإيجابية والتفاؤل والالتزام بالواجب

وأوضح عبد النور، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على برنامج «رحلة المليار» عبر قناة «النهار»، أنه تعلم من والده الإيجابية والتفاؤل والالتزام بالواجب والتواضع، مشيرًا إلى أن هذه القيم لم تكن مجرد نصائح نظرية، بل سلوكًا يوميًا شاهده وتعلّم منه عن قرب.

وعلى الرغم من الخلفية السياسية لوالده، أكد عبد النور أنه لم يتجه إلى العمل السياسي، قائلاً: «مأخدتش السياسة… عندي انتماء للوفد من بعيد كده بالوراثة، بس لا دخلت السياسة».

وأشار إلى أنه عاش أجواء العمل السياسي عن قرب أثناء حملة والده الانتخابية لمجلس الشعب عام 1995 في دائرة الوايلي، حيث كان يرافقه ويساهم في الحملة، ويشارك في التنظيم والدعم، لكنه تلقّى نصيحة حاسمة من والده في تلك الفترة: «أوعى تهوب جنب السياسة». هذه النصيحة جعلته يركز على تطوير نفسه مهنيًا وبناء مسار قوي في مجال الأعمال، بعيدًا عن دخول السياسة.

حلم السياسة

وأضاف عبد النور: «كنت صغير أوي، وكل تفكيري كان إزاي أبدأ أبني نفسي في البيزنس وأتعلم، وماكانش عندي حلم السياسة».

من جانبه، أوضح منير فخري عبد النور أن دخوله السياسة جاء بدافع التحدي والحرمان السياسي الذي عاشه جيله في ستينيات القرن الماضي، أما ابنه فلم يمر بتلك الظروف، لذلك لم يشعر بحاجة للدخول إلى هذا المجال، واختار التركيز على مساره المهني في عالم الأعمال.