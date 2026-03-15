شريف عبد النور: كنا نرى والدي أكثر في فترة المعارضة.. والوزارة زادت اهتمام الناس بنا

قال شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة GB Capital، إن العائلة كانت تستمتع بوجود والده منير فخري عبد النور بشكل أكبر خلال فترة عمله في المعارضة، موضحًا أن انشغاله بالمسؤوليات الحكومية عندما تولى منصبًا وزاريًا جعل وقت العائلة أقل بكثير.

كثرة التزاماته الرسمية

وأوضح عبد النور، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الأسرة كانت بالكاد تلتقي بوالده خلال فترة توليه الوزارة، قائلاً إن أقصى ما كان يحدث هو اجتماعهم على الغداء مرة كل أسبوعين تقريبًا بسبب كثرة التزاماته الرسمية.

وأشار إلى أن تولي والده المنصب الوزاري صاحبه اهتمام أكبر من الناس، حيث لاحظ تغيرًا في طريقة تعامل البعض معهم، وازدياد الاهتمام والسؤال عنهم، لكنه أكد أن هذا الاهتمام تراجع سريعًا بعد خروج والده من المنصب.

أسلوب حياة الأسرة

وأضاف أن تلك التغيرات لم تؤثر على أسلوب حياة الأسرة أو طريقة تعاملهم مع الآخرين، مؤكدًا أن حياتهم ظلت كما هي دون أن تتغير بسبب المنصب.

من جانبه، أكد منير فخري عبد النور أنه لم يكن يشعر بهذا الاهتمام من الأساس، موضحًا أن الأمر لم يكن يعني له الكثير ولم يؤثر على قراراته أو أدائه في العمل العام.

وأشار إلى أنه كان حريصًا على الفصل بين حياته الشخصية وأسرته من جهة، وبين المسؤوليات والمناصب التي شغلها من جهة أخرى، مؤكدًا أن مظاهر السلطة أو الاهتمام الزائد من الناس لم تكن تشكل فارقًا بالنسبة له.