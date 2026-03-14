رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الناصري : كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد ثوابت الأمن القومي العربي لمصر

الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن كلمة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية في دعم الدول العربية الشقيقة والحفاظ على استقرار المنطقة، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال حائط الصد الأول في مواجهة أي تهديد يستهدف الأمن القومي العربي.

وقال رئيس الحزب العربي الناصري، إن تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لأي اعتداءات تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، خاصة في منطقة الخليج، يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا يقوم على دعم الأشقاء والحفاظ على وحدة واستقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك دائمًا انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أبو العلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا كبيرة لخفض التصعيد في المنطقة والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رؤية استراتيجية تدرك خطورة استمرار الصراعات على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل التوترات المتصاعدة والصراعات القائمة، وهو ما يجعل الدور المصري أكثر أهمية في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على تماسك الدول العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء مع الأسرة المصرية يعكس أيضًا حرص القيادة السياسية على مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الإقليمية والاقتصادية، وشرح التحديات التي تواجه الدولة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الإقليمية، تواصل القيام بدورها القومي في دعم الأشقاء العرب، والدفاع عن استقرار المنطقة، والعمل على منع اتساع دائرة الصراعات، مشددًا على أن قوة مصر واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن العربي.

واختتم النائب محمد أبو العلا تصريحه بالتأكيد على دعم الحزب العربي الناصري الكامل لمواقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في الدفاع عن الأمن القومي العربي، والحفاظ على استقرار المنطقة، داعيًا إلى تكاتف الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

