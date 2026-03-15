انطلاق البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي في التعليم" بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

تابع فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية"، والذي يستهدف معلمي ومعلمات مختلف المراحل التعليمية بالمنطقة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة الثورة الرقمية، ويمتد التدريب على مدار ثلاثة أيام في الفترة من اليوم ١٤ وحتى ١٦ مارس الجاري.

ويهدف التدريب إلى: تنمية مهارات الكوادر التعليمية في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب تمكين المعلمين من توظيف الأدوات التكنولوجية الحديثة داخل الفصول الدراسية ورفع كفاءة الأداء التعليمي بما يخدم مصلحة الطالب الأزهري.

وكانت فعاليات اليوم الأول إقامة محاضرة ألقاها مدحت عبدالوهاب، المدرب بإدارة التدريب وتنمية المهارات بالمنطقة، استعرض خلالها أساسيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية استثمارها في إعداد المحتوى الدراسي.

وقد شارك في التدريب ١٨ متدربًا من المعلمين والمعلمات الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع المحاور المطروحة.

وأشار الدكتور مؤمن الهواري إلى أن المنطقة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل لتطوير مهارات المعلمين، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية لتطوير الوسائل التعليمية وليس مجرد رفاهية تقنية.

حضر فعاليات الافتتاح سامية أمين، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة.