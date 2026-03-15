واشنطن تؤمن الملاحة في هرمز بعد ضربات قاسية لإيران.. هل ستنخفض أسعار النفط؟

ياسمين القصاص

 في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج وأهمية طرق الطاقة العالمية، تبرز قضية أمن الملاحة في مضيق هرمز كواحدة من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الدولية. 

وفي هذا الصدد، تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف بلاده من إيران ومن مستقبل حركة النفط عبر هذا الممر البحري الحيوي، مشيرا إلى ما وصفه بتراجع كبير في قدرات طهران العسكرية والاقتصادية، مع تأكيد استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع دول العالم للحفاظ على استقرار الملاحة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت من إلحاق هزيمة كبيرة بإيران على المستويين العسكري والاقتصادي، مؤكدا أن الضغوط التي مارستها واشنطن خلال الفترة الماضية أثرت بشكل واسع على قدرات طهران في مختلف المجالات.

 وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، أن بلاده ترى أن الدول التي تعتمد على مرور النفط عبر مضيق هرمز تتحمل مسؤولية مشتركة في حماية هذا الممر الحيوي وضمان استمرارية حركة الطاقة العالمية من خلاله. 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعم كبير لهذه الدول من أجل الحفاظ على أمن الملاحة وضمان عدم تعطل تدفق النفط.

كما لفت إلى أن واشنطن ستعمل على تنسيق الجهود مع الدول المستفيدة من هذا الممر البحري، بهدف تسهيل حركة النقل البحري وضمان سير العمليات بشكل سريع ومنظم وفعال، بما يساهم في حماية المصالح الاقتصادية العالمية المرتبطة بتجارة الطاقة.

وأضاف ترامب أن حماية هذا الممر كان من المفترض أن تكون مسؤولية جماعية منذ البداية، مشددا على أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعاونا دوليا أوسع في هذا الملف، واعتبر أن هذا النوع من التنسيق بين الدول يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الدولي ويدفع نحو تحقيق قدر أكبر من الأمن والتفاهم بين الدول.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي متابعة تطورات الوضع في منطقة الخليج عن كثب، نظرا للأهمية الاستراتيجية لـ مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية للطاقة، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط إلى الأسواق الدولية، ما يجعل الحفاظ على أمنه واستقراره أولوية للعديد من الدول.

أسماء إبراهيم
