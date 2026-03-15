إبراهيم نورالدين: السكة الحديد نادٍ عريق وسيعود لمكانته الطبيعية قريبًا

أكد الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين أن نادي السكة الحديد يمتلك تاريخًا كبيرًا في الكرة المصرية، مشددًا على أن الفريق يسير في الطريق الصحيح للعودة إلى مكانته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

ووجّه نورالدين الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمد حسين، إلى جانب سيد عيسى واللواء حسام السيسي المشرفين على قطاع الكرة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة.

وأوضح نورالدين، في تصريحات إذاعية، أن العمل الذي قام به الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد عيد والجهاز الفني الحالي بقيادة عيد مرازيق ساهم في تغيير وضع الفريق بشكل واضح، بعدما نجح في الابتعاد عن المركز السابع عشر في جدول الترتيب والتقدم إلى المركز السابع، ليصبح على بعد 7 نقاط فقط من أصحاب المركز الثالث.

وأشار الحكم الدولي السابق إلى أن الجهد المبذول خلال الفترة الماضية انعكس بشكل إيجابي على نتائج الفريق، حيث تحول السكة الحديد من فريق ينافس على الهروب من الهبوط إلى فريق يملك فرصة حقيقية للمنافسة على الصعود.

كما أعرب نورالدين عن سعادته بعودة الفريق لإدارة النادي وقرار إقامة المباريات على ملعبه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وتساعد الفريق على تحقيق نتائج أفضل.

وشدد نورالدين على أن دوره داخل النادي يقتصر على العمل كمستشار ضمن اللجنة المشرفة على قطاع الكرة، موضحًا أنه لا يتدخل في الأمور الفنية أو الإدارية الخاصة بالفريق.

وفي ختام تصريحاته، دعا جميع رموز وأعضاء نادي السكة الحديد إلى مساندة مجلس الإدارة والجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن النادي يمتلك تاريخًا عريقًا في الكرة المصرية، وأن العودة إلى المنافسة والصعود إلى الدوري الممتاز تمثل حلمًا مشروعًا يمكن تحقيقه في ظل العمل الجاد الذي يتم داخل النادي حاليًا.