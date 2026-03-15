إنارة كورنيش رأس غارب استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، شهدت منطقة كورنيش مدينة رأس غارب أعمال إنارة وصيانة شاملة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين خلال فترة الأعياد.

ومن جانبه، تابع اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب أعمال الإنارة والتجميل بمنطقة الكورنيش، مؤكدًا على تكثيف الجهود لتهيئة المتنزهات والمناطق الحيوية لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة أن أعمال الإنارة شملت صيانة أعمدة الإنارة واستبدال التالف منها ورفع كفاءة الإضاءة بطول الكورنيش، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لرواد الكورنيش والأهالي خلال الاحتفالات.