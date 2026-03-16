الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

فرط الحركة والقلق.. أعراض متشابهة وطرق التمييز بينهما

ولاء خنيزي

يواجه بعض الأطفال والبالغين صعوبات متكررة في التركيز والشعور بالتوتر المستمر، وقد تتشابه هذه الأعراض بين حالتين شائعتين في الصحة النفسية: اضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط الحركة (ADHD) واضطرابات القلق. ورغم أن كل حالة لها طبيعتها الخاصة، إلا أن التشابه بين بعض العلامات قد يربك الأسر عند محاولة التمييز بينهما، خاصة عند ظهور الأعراض في سن مبكرة، وفقًا لما ذكره موقع Health.

ويُعرف اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة بأنه حالة عصبية تؤثر على طريقة عمل الدماغ، مما يصعب على الشخص تنظيم سلوكه وتركيزه، بينما يُعد القلق اضطرابًا نفسيًا يتميز بمشاعر مستمرة من التوتر والخوف قد تؤثر في التفكير والسلوك اليومي.

الأعراض المشتركة بين الحالتين

تشير الدراسات الطبية إلى أن هناك مجموعة من الأعراض التي قد تظهر في كلتا الحالتين، منها:

  • صعوبة التركيز: يجد الشخص صعوبة في متابعة المهام اليومية أو إكمالها.
  • اضطرابات النوم: مثل الأرق أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.
  • توتر داخلي دائم: الشعور بعدم الراحة وصعوبة الاسترخاء.
  • التشتت الذهني: الانتقال السريع من فكرة إلى أخرى دون القدرة على إنهاء المهام.
  • الانفعال والإجهاد الذهني: علامات توتر واضحة يمكن ملاحظتها يوميًا.

الفروق الرئيسية بين فرط الحركة والقلق

رغم وجود أعراض مشتركة، إلا أن كل حالة لها خصائص مميزة:

اضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط الحركة:

  • يصنف كاضطراب نمو عصبي مرتبط بطريقة تطور الدماغ.
  • تظهر الأعراض عادةً في الطفولة المبكرة، وتكون واضحة في المدرسة أو أثناء أداء المهام التي تتطلب الانتباه.
  • يتميز بسلوك اندفاعي وحركة زائدة وصعوبة في الالتزام بالتعليمات.

القلق:

  • يصنف كاضطراب نفسي، يظهر عبر شعور مستمر بالخوف أو التوتر حتى عند عدم وجود خطر حقيقي.
  • يمكن أن يظهر في أي مرحلة عمرية، ويُركز على التفكير المفرط والانشغال بالمخاوف والتوقعات السلبية.

طرق العلاج والوقاية

تختلف خطط العلاج بين الحالتين:

  • اضطراب فرط الحركة: يعتمد العلاج على تحسين التركيز وتنظيم السلوك، وقد يشمل أدوية منشطة أو بدائل غير منشطة.
  • القلق: يركز العلاج على التحكم بالتوتر وإدارة الأفكار السلبية، من خلال العلاج النفسي أو أدوية تؤثر في كيمياء الدماغ.

قد يجتمع الاضطرابان لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا أدت صعوبات التركيز الناتجة عن فرط الحركة إلى زيادة التوتر والقلق.

نصائح عملية لدعم المصابين

يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تساعد في تحسين الحالة لكلا الاضطرابين:

  • الالتزام بنوم منتظم وكافٍ.
  • ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين المزاج وتقليل التوتر.
  • تنظيم الروتين اليومي والمهام لتسهيل التركيز.
  • الاعتماد على العلاج السلوكي لتعلم مهارات إدارة الوقت والضغوط وتحسين الانتباه.

مع التشخيص المبكر وفهم الفروق بين الحالتين، يمكن وضع خطة علاجية فعالة تقلل الأعراض وتعزز الأداء اليومي للمصابين.

