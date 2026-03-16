الخطوط الجوية القطرية : تسيير عدد محدود من الرحلات من وإلى الدوحة من 18 إلى 28 مارس

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسيّر عددا محدودا من الرحلات الجوية من وإلى الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 28 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم/ الاثنين/ - أنها ما زالت تواصل تعليق جزء من عملياتها التشغيلية حاليا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة جهودها لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى عائلاتهم ووجهاتهم.

وأكدت أنها تعمل بشكل مكثف لضمان استمرارية خدماتها والاستعداد لاستئناف عملياتها التشغيلية بشكل كامل وآمن فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنه تم تعزيز جدول الرحلات المحدودة بهدف توفير قدر أكبر من المرونة للمسافرين الراغبين في السفر خلال هذه الفترة، داعية المسافرين إلى الاطلاع على جدول الرحلات المحدث عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو من خلال التطبيق الرسمي للشركة أو التواصل مع وكيل السفر.