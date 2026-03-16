كيف تستغل هاتفك في اغتنام ما تبقى من رمضان؟.. اتبع هذه الأمور

يرغب الكثير من المسلمين فى معرفة كيف يستفيدون من هواتفهم فيما ينفعهم بما تبقى من ليالى رمضان.. وفى السطور التالية سنوضح ذلك.

كيف تستغل هاتفك في اغتنام ما تبقى من رمضان

تطبيقات القرآن الكريم:

• حمل أحد تطبيقات القرآن الكريم: مثل تطبيق "القرآن الكريم" من وزارة الأوقاف المصرية، أو تطبيق "حفظ القرآن الكريم" من جمعية تحفيظ القرآن الكريم.

• استمع إلى القرآن الكريم: يمكنك الاستماع إلى القرآن الكريم بصوت أحد القراء المفضلين لديك أثناء العمل أو الدراسة أو التنقل.

• اقرأ القرآن الكريم: يمكنك قراءة القرآن الكريم على هاتفك في أي وقت وفي أي مكان.

تطبيقات الأذكار والأدعية:

• حمل أحد تطبيقات الأذكار والأدعية: مثل تطبيق "أذكار المسلم" أو تطبيق "حصن المسلم".

• اقرأ الأذكار والأدعية: يمكنك قراءة الأذكار والأدعية في أي وقت وفي أي مكان.

• تذكر الله تعالى: يمكنك تذكر الله تعالى بكثرة من خلال ترديد الأذكار والأدعية.

تطبيقات البث المباشر:

• شاهد البرامج الدينية: يمكنك مشاهدة البرامج الدينية على هاتفك من خلال تطبيقات البث المباشر مثل "يوتيوب" أو "فيسبوك".

• استمع إلى الدروس الدينية: يمكنك الاستماع إلى الدروس الدينية من خلال تطبيقات البث المباشر مثل "يوتيوب" أو "ساوند كلاود".

• تعلم أحكام الدين: يمكنك تعلم أحكام الدين من خلال مشاهدة البرامج الدينية أو الاستماع إلى الدروس الدينية.

مواقع التواصل الاجتماعي:

• استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الخير: يمكنك نشر الأذكار والأدعية والصور الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

• شارك في الأعمال الخيرية: يمكنك نشر معلومات عن الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الرسائل النصية:

• أرسل رسائل نصية دينية أو أذكار أو أدعية إلى أصدقائك وعائلتك

• تذكّر الناس بالله تعالى: يمكنك تذكّر الناس بالله تعالى من خلال إرسال رسائل نصية دينية.

• نشر الخير: يمكنك نشر الخير من خلال إرسال رسائل نصية دينية.

ولكن تأكد من استخدام هاتفك الذكي بشكل مسؤول ولا تدعه يلهيك عن العبادة.

• استفد من تطبيقات الهاتف الذكي التي تساعدك على التقرب من الله تعالى واغتنام العشر الأواخر من رمضان.

• تذكر أن أفضل طريقة لاغتنام هذه الأيام المباركة هي الإخلاص لله تعالى وزيادة الطاعات.

أعمال العشر الأواخر من رمضان

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.