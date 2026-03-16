لعنة الميراث.. المشدد 10 سنوات لأب وابنيه بالحوامدية في الجيزة

عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طلبة فوزى شلبى، أب ونجليه بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم شرعوا في قتل قريبهم لخلاف على الميراث بالحوامدية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلبة فوزى شلبى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور أحمد عبد البديع شتا وجمال عبد الناصر سالم.

المستشار طلبة فوزي شلبي رئيس المحكمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «عبد اللطيف .م»، 47 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وولديه «سيف»، 18 سنة، بدون عمل، «محمد»، 23 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بالشروع في قتل المجنى عليه قريبهم إسماعيل إبراهيم بسبب الميراث عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح نارى «بندقية خرطوش» وأدوات أخرى «شوم» وتربصوا به حال تواجدهم بالطريق العام منتظرين مروره – كونهم على علم بميعاد وتاريخ مروره – فما أن حضر حتى باغتوه بعدة ضربات استقرت بمفترق أنحاء جسده مما أسقطه أرضا وتناوبوا بالتعدى عليه بالأسلحة والأدوات حوزتهم محدثين إصابته والتي نجم عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والمتمثلة في إعاقة جزئية بحركات مفاصل المرفقين والرسغ الأيمن والركبة اليمنى والكاحل الأيمن بنسبة 50% قاصدين قتله، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حضور الأهالى والذود عنه ومداركته بالعلاج.