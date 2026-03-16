قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها
أرخص خروجة في عيد الفطر
هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟
للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى
وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026
مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة
الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرّم الفائزين في الحفظ والتلاوة.. صور
منى ذو الفقار: مشروع بنبان للطاقة الشميسة أصعب تحديات حياتي العملية
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان إثر هجوم صاروخي من إيران
تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية.. قرب 60 جنيهًا

محمد صبيح

شهد سعر اليورو الأوروبي اليوم استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري مع بعض التباين بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 59.547 و60.010 جنيه، وأسعار البيع بين 60.029 و60.220 جنيه، وفق آخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنوك (شراء / بيع)

البنك المركزي المصري: 60.010 جنيه شراء – 60.181 جنيه بيع

HSBC: 59.750 جنيه شراء – 60.200 جنيه بيع

بنك مصر: 59.713 جنيه شراء – 60.210 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 59.713 جنيه شراء – 60.215 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 59.713 جنيه شراء – 60.220 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 59.713 جنيه شراء – 60.183 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 59.713 جنيه شراء – 60.052 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 59.710 جنيه شراء – 60.220 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 59.690 جنيه شراء – 60.190 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 59.690 جنيه شراء – 60.192 جنيه بيع

بنك البركة: 59.690 جنيه شراء – 60.029 جنيه بيع

QNB الأهلي: 59.690 جنيه شراء – 60.140 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 59.690 جنيه شراء – 60.140 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 59.547 جنيه شراء – 60.164 جنيه بيع

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك

سجل أعلى سعر شراء في البنك المركزي المصري عند 60.010 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية نحو 60.220 جنيه.

وجاءت البنوك الكبرى مثل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي بأسعار شراء متقاربة عند 59.713 جنيه، وأسعار بيع تراوحت بين 60.052 و60.215 جنيه.

وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أقل سعر شراء عند 59.547 جنيه مقابل 60.164 جنيه للبيع، فيما تراوحت بقية البنوك بين 59.690 و59.750 جنيه للشراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

أموال

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

ترشيحاتنا

طارق لطفى

طارق لطفى عن مسلسله "فرصة أخيرة": كنت متوقع نجاحه من اللحظة الأولى

سلمى أبو ضيف

مسلسل عرض وطلب الحلقة 12.. سلمى أبو ضيف تكشف هوية آمنة أمام طليقها

هنا الزاهد ودنيا سامي

هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة دنيا سامي في أحدث ظهور

بالصور

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتقان العاطفي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

المزيد