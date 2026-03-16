أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية.. قرب 60 جنيهًا

شهد سعر اليورو الأوروبي اليوم استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري مع بعض التباين بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 59.547 و60.010 جنيه، وأسعار البيع بين 60.029 و60.220 جنيه، وفق آخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنوك (شراء / بيع)

البنك المركزي المصري: 60.010 جنيه شراء – 60.181 جنيه بيع

HSBC: 59.750 جنيه شراء – 60.200 جنيه بيع

بنك مصر: 59.713 جنيه شراء – 60.210 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 59.713 جنيه شراء – 60.215 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 59.713 جنيه شراء – 60.220 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 59.713 جنيه شراء – 60.183 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 59.713 جنيه شراء – 60.052 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 59.710 جنيه شراء – 60.220 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 59.690 جنيه شراء – 60.190 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 59.690 جنيه شراء – 60.192 جنيه بيع

بنك البركة: 59.690 جنيه شراء – 60.029 جنيه بيع

QNB الأهلي: 59.690 جنيه شراء – 60.140 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 59.690 جنيه شراء – 60.140 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 59.547 جنيه شراء – 60.164 جنيه بيع

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك

سجل أعلى سعر شراء في البنك المركزي المصري عند 60.010 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية نحو 60.220 جنيه.

وجاءت البنوك الكبرى مثل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي بأسعار شراء متقاربة عند 59.713 جنيه، وأسعار بيع تراوحت بين 60.052 و60.215 جنيه.

وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أقل سعر شراء عند 59.547 جنيه مقابل 60.164 جنيه للبيع، فيما تراوحت بقية البنوك بين 59.690 و59.750 جنيه للشراء.